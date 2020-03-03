停车费缘何不翼而飞（监督哨）

“沈某虽是一名社区干部，但侵占了这么多资金，暴露出管理中的问题，我们要吸取教训，好好整改。”2020年1月10日，杭州市拱墅区大关街道召开沈某案警示教育大会，街道党工委书记黄苏萍语重心长。

沈某是大关街道东一社区原副主任，她在同事眼中“神通广大”——明明个人年收入7万元，家庭年收入22万元，但平时用的包包都是几万元，又刚换了新车，儿子也在国外留学……有人不禁起疑：她是如何供得起这么大的开销呢？前不久，拱墅区纪委监委的调查令真相大白：她将社区账户当成了自己的“钱包”。

去年3月，东一社区的出纳换人了。新接手的工作人员在核查账目时发现，多笔资金对不上。社区领导马上联系之前负责财务工作的沈某来社区说明情况。此时，沈某正请病假在家。听说后，她立刻以看病为由，婉拒了这一要求。然而，大关街道财务科在核对东一社区财务存根联时也发现，一笔2017年开具的48.05万元停车费收入未入到社区账户，而当时负责接收社区停车费的人也是沈某。

后来，随着区纪委监委调查的深入，调查人员发现：沈某自2013年6月兼任东一社区出纳以来社区账目十分混乱，她私自以虚构用途从社区的银行账户中支取现金。仅社区停车费一项，就被沈某长期据为己有。

在第一次侵占社区停车费无人监管后，沈某胆子越来越大。一次，她收到44.705万元停车费后，既没有开收据，也没有入账。据查，沈某以不入账、重复做账的方式，共侵占社区停车费106万余元。加上侵占的社区资金，共计160多万元。

最终，沈某受到辞退处理并被开除党籍，其涉嫌职务侵占犯罪问题被移送检察机关依法审查、提起公诉。

【执纪者说】

社区资金长期被社区干部据为己有，暴露出基层组织资金缺乏监督、疏于管理等问题。为严肃纪律、教育大多数，我们启动“一案双查”，对相关责任人进行问责。同时强化日常监督管理，集中抓好社区、经合社小微权力、小型工程、小额资金等“三小”监督体系建设，打通全面从严治党向基层延伸的“最后一公里”。

——杭州市拱墅区纪委书记、监委主任 熊 雄

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 19 版）

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