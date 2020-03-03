信心不减，外资持续看好中国

日前，施耐德梅兰日兰低压（天津）有限公司的工人在生产车间内工作。

新华社记者 李 然摄

2月27日，在山东青岛西海岸新区青岛浦项不锈钢股份有限公司，工人将成品不锈钢卷吊装到销售运输车辆上。

俞方平摄（人民视觉）

2月24日，特瑞堡轮胎工业（河北）有限公司的工人在生产线上忙碌。

新华社记者 牟 宇摄

2月25日，一场“云签约”仪式在上海浦东新区举行。21个外资项目，总投资额超过17亿美元，浦东新区实现了今年引进外资“开门红”。

更引人关注的是，21个项目大多来自全球行业龙头，包括全球建筑机械制造行业领导者瑞士利勃海尔的总部项目，全球医疗器械巨头德国西门子医疗设立的创新研发项目，全球最大的石油公司之一埃克森美孚投资设立的汽车后市场服务项目等。这些大项目纷纷落地，折射出外资对中国市场持续看好。

如何把新冠肺炎疫情对外资的影响降到最低？近期，针对外资企业在投资、生产、经营中遇到的问题，各地各部门及时制定支持外资企业专项政策，开展“点对点”服务保障，打出稳外资组合拳。分析人士认为，中国市场对外资的吸引力不会变，未来随着疫情防控取得成效、稳外资政策措施加快落地，全年外资基本盘能稳住。

在华重点外资企业基本复工复产

设备高速运转、工人有序作业、产品检测入库……在山东菏泽，韩资企业裕罗电器装配有限公司正加紧生产汽车线束产品。

“受疫情影响，我们的产品前阵子供不上货，每天都接到催货电话。”公司经理成奉洙说，“感谢当地政府帮助我们复工，现在再接到客户电话，就有底气了。”

包括裕罗公司在内，山东有32家韩资线束企业，这些企业在全球汽车供应链占据重要地位。为协助这些企业复工，山东省印发紧急通知，指定复工事务专门负责人和联络人，及时向外商投资企业传递疫情防控信息、支持企业发展政策措施，协助外商投资企业做好与各方的沟通。

“2月15日前，32家韩资汽车配件企业已全部复工。”商务部外资司司长宗长青介绍，疫情发生以来，加上春节假期因素，外资企业受到疫情带来的不利影响，包括人员流动受阻、交通物流不畅、防疫物资紧缺、原材料供应不及时等，复工复产面临困难。

针对这些问题，商务部及时出台政策文件，指导外资企业用足用好应对疫情各项支持政策措施，发挥外资企业投诉机制作用；对于在建外资大项目，开展“点对点”服务保障，协调解决用地、用工、水电、物流等问题，保障企业投资按计划进行；支持自由贸易试验区、国家级经济技术开发区加强用工、供应等跨区域对接，缓解防疫期间企业用工、配套困难；强化与外资企业协会和外国商会的联系机制，及时了解会员企业生产经营状况和投资动向，有针对性地加强服务和指导，特别是对龙头企业和产业链关键环节企业的服务保障。

“这些措施将更好地指导各地协调解决外资企业在投资、生产、经营中遇到的实际问题，最大程度减少疫情影响。同时，我们还总结推广了山东等地稳外资的好做法。”宗长青说，近期，这一系列政策措施已开始见到成效。

这几天，博西家电在华各生产基地正有条不紊地运行。博西华电器（江苏）有限公司副总裁兼总经理姚勇介绍，至2月20日，博西家电大中华区位于南京、无锡和滁州的三大生产基地实现全面复工，其中无锡生产基地洗衣机工厂实现了100%的复产率。“博西家电能够顺利复工投入生产，离不开政府的大力支持。”

姚勇表示，从申请到复工，博西家电三大生产基地均得到当地政府部门在物流协调等多方面的详细指导与帮助。伴随物流情况整体改善以及供应商产能逐步恢复，博西家电各生产基地总复产率将进一步提高。

放眼全国，越来越多外资企业恢复生产经营。截至目前，上海、山东、湖南等多地重点外资企业已基本实现复工复产。其中上海市对840家重点外资企业的监测显示，截至2月25日，复工率超过99%。

招商引资不断链，项目引进不停步

稳存量，也要促增量。近期，又有一批新的外资项目落户中国。

在浙江嘉兴，独山港经济开发区管委会与德国道默公司日前以视频会议的形式完成项目签约。该公司“改性工程塑料项目”计划总投资1200万欧元，注册资本1000万欧元，年产量可达到4万吨。

据介绍，德国道默公司计划将独山港公司作为中国区总部，建成一座集研发、生产、销售为一体的现代化工厂，主要研发生产高温尼龙等相关改性工程塑料，以满足汽车、电子电器和消费类产品对改性材料不断上升的市场需求。

嘉兴市商务局外资处相关负责人介绍，目前，全市线上签约外资项目超过20个，主要来自美国、德国、瑞士、西班牙、马来西亚等国家，涉及新能源设备、环保设备、汽车零部件、高端环保材料、医疗健康产业园、现代商贸等。

疫情防控期间，如何确保招商引资不断链、项目引进不停步？

商务部日前发文指出，创新和优化招商引资方式。通过网上洽谈、视频会议、在线签约等方式，整合各类招商资源，持续推进投资促进和招商工作。充分利用各种招商机构和平台，加大投资环境和合作项目宣传推介力度。加强与境外各类商协会等中介组织合作，积极开展委托招商、以商招商，组织灵活多样的招商活动，争取一批新项目签约落地。近日，山东省重点外商投资项目签约仪式以视频连线形式在16个市同步举行，66个项目集中签约，预计总投资143.9亿美元。

不仅有新项目，还有新企业。日前，经北京市地方金融监督管理局协调注册名、注册地、相关证明开具、经营范围等事项，全球知名投资管理公司橡树资本的全资子公司在北京完成工商注册。

防疫期间，北京市地方金融监督管理局建立全市金融服务快速响应网络，对外资金融机构提供一站式注册咨询服务和管家式企业服务。“选择在北京设立子公司，是因为北京的金融营商环境对于外资机构具有很强的吸引力，同时也是基于对中国经济和资本市场的长期乐观态度。”橡树资本相关负责人说。

投资中国，仍是大多数跨国公司的选择。商务部数据显示，今年1月，全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%，基本延续了去年以来的平稳增长势头。

“相信中国制造的力量和中国经济的韧劲”

“为做好全年稳外资工作，还应采取更有力的措施。继续推动外资企业有序复工复产、项目签约落地的同时，要在投资便利化、优化营商环境、扩大引资范围和领域等方面下功夫。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平说。

商务部部长助理任鸿斌日前指出，下一步，将继续扩大外资准入领域，提升电信、医疗、教育、文化、金融等领域的利用外资水平，压减全国和自贸试验区外资准入负面清单。提升开放平台，指导自贸试验区加快改革开放创新试点，更好发挥国家级经开区稳外贸、稳外资生力军的作用。加强外资合法权益的保护，建立健全外商投资服务体系。继续优化外商投资环境，实施好《外商投资法》及实施条例。

政策支持与市场潜力的叠加，增强了外商长期投资经营的信心。2月10日起，全球领先的半导体公司英飞凌无锡工厂生产线逐步恢复正常运营。“虽然此次疫情给我们带来了短暂的挑战，但我们始终相信中国经济的强大韧劲和市场潜力，相信在政府的领导与社会各界的努力下，中国经济一定能重现非凡活力。”英飞凌科技大中华区总裁苏华说，英飞凌在中国市场的长期发展战略不变。

美国知名制造业企业霍尼韦尔在华有21家工厂，现已全面复工。霍尼韦尔中国总裁张宇峰说：“这21家工厂，不仅承担中国客户的订单，也担负世界其他地方的订单。我们相信中国制造的力量，也坚信中国经济的韧劲。”

“近期，包括美国企业在内的许多外资企业表示，相信中国一定能很快战胜困难，继续保持经济健康稳定发展。疫情没有影响他们在中国投资经营的决心和信心。”外交部发言人耿爽表示。

张建平认为，总的看，尽管这次疫情可能会在短期对中国吸引外资带来一定的负面影响，但考虑到外商投资更多考虑中长期情况，同时中国加大稳外资力度和继续扩大开放，这样的短期影响是有限的。“长远来看，中国吸引外资仍有优势、潜力很大，总体稳定的大趋势不会改变。”

(责编：杨曦、庄红韬)