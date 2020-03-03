2019年底，载人测试中的5G智能汽车行驶在河北省的一条测试道路上。

新华社记者 王 晓摄

国家发改委、科技部、工信部等11个部门近日联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同时，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

这一规划目标引发广泛关注。不少业内人士表示，随着5G、人工智能等技术的发展及居民需求水平的提升，智能汽车将在生活中扮演更加重要的角色，相关市场的巨大空间将进一步打开。

5年内将实现规模化生产

家住北京市朝阳区平乐园小区的白云飞是一名年轻的金融白领，每个工作日他都会开车前往25公里外的北五环仰山桥上班。天天开车上下班，虽然让白云飞感到方便，也夹杂着许多疲惫。“平时，我上班大概开车50分钟，下班回家堵一些，要70多分钟。上班本来就比较忙，遇上堵车就更累了。”白云飞说。

正因为开车上下班劳累又枯燥，白云飞对汽车的功能有着更多憧憬。“比如，平常开车出去找停车位是个麻烦事，想着要是能有自动找停车位的功能就好了；再如，娱乐系统要是能做到传统与现代智能相结合，一方面保留实体按键，另外也能有语音控制系统，比如可以靠语音打开定速巡航，语音控制听音乐打电话等等。目前，我并不是太了解智能汽车的整体情况，但希望智能汽车发展能让驾驶及乘坐体验变得更好。”

智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置、运用人工智能等新技术、具有自动驾驶功能、逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车，通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。近年来，“智能汽车”一直是极其热门却又停留在试验阶段的话题。而此次《智能汽车创新发展战略》的发布，让消费者感到，智能汽车真的要来了。

重庆姑娘谭莉是一名教师，每天开车上下班。谭莉告诉本报记者，她一直关注着智能汽车的进展，希望自己能早日享受到智能汽车带来的便利。“我希望智能化汽车能够拥有独立在日常系统外的短时应急自动驾驶模式，包括自动制动、自动靠边等，避免各种原因造成的临时事故。我理解智能汽车是一个全面概念，不能单从某个功能的优化上去谈，其带来的必然是整体体验感的提升。”《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。“还有5年的时间，智能汽车离消费者越来越近了！”

据了解，国内各大城市都在建立智能驾驶示范区。据不完全统计，全国已经拥有至少20个智能网联汽车测试示范区，主要分布在北京、吉林、辽宁、江苏、上海、浙江、福建、广东、四川、重庆、湖南等省市。

业内人士指出，区别于传统汽车产业，智能汽车具备明显的本地属性，其发展路径与本国的产业特色有关，并受到政策法规、标准体系、基础设施、交通环境等因素的影响。目前，中国汽车产业体系完善，品牌质量逐步提升，关键技术不断突破，发展基础较为扎实；互联网、信息通信等领域涌现一批知名企业，网络通信实力雄厚；路网规模、5G通信、北斗卫星导航定位系统水平国际领先；汽车销量位居世界首位，新型城镇化建设快速推进，市场需求前景广阔。这些都是中国发展智能汽车产业的巨大优势。

政策支持，车企纷纷发力

如何推动智能汽车快速发展？《智能汽车创新发展战略》给出了明确的政策支持。其中，在突破关键基础技术方面，将重点突破新型电子电气架构、多源传感信息融合感知、智能计算平台、车用无线通信网络、云控基础平台等共性交叉技术。在增强产业核心竞争力上，将着力推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。

事实上，很多国内车企早已在智能汽车上布局。

奇瑞汽车相关负责人介绍，奇瑞联合百度Apollo推出自动驾驶技术平台。2019年，奇瑞开启了北美公开路测，成为全球第65家获得美国加州自动驾驶车辆测试许可的企业。目前，奇瑞的L2级自动驾驶车型已实现量产，预计到2020年实现L3级有条件无人驾驶技术，到2025年实现L4级高度自动驾驶技术。同时，奇瑞还与中国电信合作，推动5G通讯技术在奇瑞自动驾驶技术开发、测试、示范运营中的应用。“未来，奇瑞汽车将持续推动汽车智能化产业进程，深耕人工智能领域，配合国家人工智能战略，积极推动智能汽车的商业化应用落地。”该负责人说。

吉利汽车集团副总裁杨学良对本报记者表示，吉利是中国最早投入到车联网核心技术实践的汽车企业之一，拥有近2000人规模的智能网联汽车研发团队，掌握很多行业领先的智能网联核心技术。“从2020年起，吉利汽车将在35万公里高速公路、2.2万公里城市高架路和30个城市率先实现L3级自动驾驶。2022年，吉利汽车将在杭州亚运会期间服务所有与会者，聚焦出行服务，在亚运区域内实现完全自动驾驶技术运营。同时，吉利汽车还参与建设全国第一条支持智能驾驶、无人管理的智慧高速公路——杭绍甬智慧高速。我们力争在5年内跻身全球汽车产业创新应用能力第一阵营。”杨学良说。

在许多汽车制造企业看来，新发布的《智能汽车创新发展战略》通过顶层设计，为中国智能汽车产业的发展提供了明确的路线图，也给企业投资研制智能汽车以更多的信心和决心。

面对生机勃勃的中国市场，宝马、奥迪、特斯拉等国外车企纷纷加大了在华布局力度。

美国福特汽车公司大中华区传播副总裁霍静告诉本报记者，由于全球消费者对于智能汽车的需求快速增长，汽车的传统属性已经改变——从代步工具逐渐成为一个可移动的生活空间，用户更加青睐以智能化和定制化为驱动的车载人工智能交互和永远在线、无缝连接的使用体验。在中国，福特专为中国消费者打造的SYNC+智行信息娱乐系统已经应用于新一代福克斯、金牛座、锐际等众多新车型。

车智能，路和网也要智能

让智能汽车畅行，不仅车要智能，为车服务的一系列基础设施也要智能。

此次《智能汽车创新发展战略》明确，要构建先进完备的智能汽车基础设施体系。其中，在道路方面，将结合5G商用部署，推动5G与车联网协同建设，统一通信接口和协议，推动道路基础设施、智能汽车、运营服务、交通安全管理系统、交通管理指挥系统等信息互联互通。在网络方面，将统筹公众移动通信网部署，在重点地区、重点路段建立新一代车用无线通信网络，提供超低时延、超高可靠、超大带宽的无线通信和边缘计算服务，在桥梁、隧道、停车场等交通设施部署窄带物联网。同时，还将发展覆盖全国的车用高精度时空基准服务，建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统，建设国家智能汽车大数据云控基础平台。

“智能汽车的技术发展，既包含车辆联网、车辆搭载智能化、实时在线的车载系统等技术不断升级，也包含车辆与外界，即车与车、车与道路基础设施、车与行人之间的互联互通技术。”霍静介绍，自2017年以来，福特加速在中国的车用无线通信网络技术（C-V2X）测试，并以最终能在量产车上应用为目标，为中国消费者带来更智能便捷的驾乘体验。福特还积极参与位于无锡的全国首个城市级开放道路“车路协同”应用项目，强化与领先科技企业、城市的深入合作，共同推动智能汽车和智慧城市的发展。

智能汽车的健康发展离不开互联网安全的保障。

《智能汽车创新发展战略》特别强调，要构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括完善安全管理联动机制，提升网络安全防护能力，加强数据安全监督管理等。360 Sky-Go团队分析指出，车联网、自动驾驶技术发展给汽车带来便利，如汽车应用可以向支付、社交、娱乐等更多场景扩展，但同时也增加相应的信息安全威胁。从“端—网—云”的角度看智能汽车安全风险，主要存在越权攻击、渗透攻击、DNS劫持、升级包篡改、漏洞攻击、总线攻击、恶意应用这7大类。“汽车使用周期较长，应持续对其进行动态监测，及时对潜在安全威胁进行分析、评估、处置，通过修改配置、安装补丁、访问控制等完善安全措施。只有实现汽车的信息安全，才能保障智能网联汽车的健康发展。”该团队负责人说。

依据战略规划，2035年到2050年，中国标准智能汽车体系将全面建成、更加完善，安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。那时，中国的车和路将是完全不同的体验！

(责编：杨曦、庄红韬)