中国口罩日产能产量突破1亿只

新华社北京3月2日电 （记者安蓓）国家发展改革委2日宣布，按照党中央、国务院部署，着力推动口罩企业复工达产，引导支持企业扩能、增产、转产，我国口罩日产能产量连续快速增长，双双突破1亿只。

据调度，2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产能达到1.1亿只，日产量达到1.16亿只，分别是2月1日的5.2倍、12倍，进一步缓解了口罩供需矛盾。其中，医用N95口罩日产能产量分别达到196万只、166万只，有效解决了一线医护人员的防护需要。

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