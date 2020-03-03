上海规上工业企业复工率近95%

据新华社上海3月2日电 （记者郑钧天）2日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市经信委副主任张建明透露，目前上海市规模以上工业企业复工率已达94.5%。
上海市经信委发布的企业复工复产基本情况显示：2月29日，上海市规上工业企业复工率94.5%、人员到岗率64.6%、复产率66%。其中，大集团复工率97.4%、人员到岗率63.8%、复产率58%；中小企业复工率53%、人员到岗率45%。2月28日，上海市全市工商业用户用电量恢复率达到83.6%，其中大工业用电量恢复率为80.3%，一般工商业86.9%。
据悉，上海还将进一步优化企业服务，助力提高全市复工复产复市水平，着力解决招工用工难、流动资金难、原材料零部件配套难、物流运输难等问题。尤其支持企业包车包机包专列接员工，研究与劳务输出地政府对接，组织人员集中来沪务工等。
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