四川省近900万农民工外出务工

本报成都3月2日电 （记者王永战）“截至3月1日，全省共有895.03万农民工外出务工返岗”。3月2日，在四川省新冠肺炎疫情防控工作第十二场新闻发布会上，四川人社厅相关负责人介绍，四川采取用工需求摸排、组织引导、免费行前健康服务、“点对点、一站式”交通运输服务等一系列措施，有力地推动了农民工安全有序务工返岗。
据介绍，返岗务工人员中，在省内务工返岗的农民工达432.73万人，返岗率33.3%，主要是已开工的全省重大项目和规上企业的老员工返岗。
根据四川省工业企业复工复产快报数据显示，截至3月1日，全省14560户规上工业企业，累计复工13888户，复工率95.4%。剔除退库、注销和政策性停工等因素，成都、广安、宜宾、遂宁、绵阳、巴中、内江7个市已100%全面复工，全省规模以上工业企业复工率96.2%。15个市（州）复工率超过90%。此外，截至3月1日，四川成都、遂宁、绵阳、眉山、乐山、宜宾等13个市省重点项目复工率已达到100%。
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