中小微企业还本付息可临时性延期

日前，中国银保监会、中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部五部门联合印发《关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知》，对符合条件、流动性遇到暂时困难的中小微企业贷款，给予临时性延期还本付息安排。

《通知》要求，对于2020年1月25日以来到期的困难中小微企业（含小微企业主、个体工商户）贷款本金，以及2020年1月25日至6月30日中小微企业需支付的贷款利息，银行业金融机构应根据企业申请，给予企业一定期限的临时性延期还本付息安排。还本付息日期最长可延至2020年6月30日，免收罚息。

对于少数受疫情影响严重、恢复周期较长且发展前景良好的中小微企业，银行业金融机构可根据实际情况与企业协商确定另外的延期安排。其中，湖北地区各类企业（包括大型企业）都可以享受贷款临时性延期还本付息政策。与此同时，银行业金融机构应为湖北地区配备专项信贷规模，实施内部资金转移定价优惠，力争2020年普惠型小微企业综合融资成本较上年平均水平降低1个百分点以上。

“受疫情影响，不少企业复工复产延期，中小微企业开工率不足，现金流收入大幅减少，流动性压力亟须纾解，有必要进一步加大金融支持力度，出台针对性的帮扶政策。对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息，将有助于缓解企业财务支出和流动性压力，给予企业一段时间的缓冲期，有利于企业尽快复工复产，支持实体经济恢复发展。”银保监会有关部门负责人表示。

据介绍，在监管政策方面，对于1月25日至6月30日期间实施临时性延期还本付息的贷款，银行业金融机构应坚持实质性风险判断，不因疫情因素下调贷款风险分类，不影响企业征信记录。企业复工复产后，经过一段时间的正常经营，如果这些企业仍不能按时正常还本付息，贷款该认定为不良的就要认定为不良。货币政策方面，中国人民银行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、常备借贷便利、再贷款、再贴现等货币政策工具，保持流动性合理充裕，维持银行负债端平稳接续。财政政策方面，各级财政部门对于国有控股和参股的银行业金融机构2020年的经营考核，应充分考虑应对疫情、服务中小微企业的特殊因素，给予合理评价。

该负责人强调，一方面，政策操作流程要遵循市场化、法治化原则，不搞行政命令，不搞一刀切；另一方面，一旦发现弄虚作假等违法违规行为，应立即停止融资支持，并通过上报征信、诉讼等惩戒措施，有效防控道德风险。

(责编：杨曦、庄红韬)