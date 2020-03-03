西兰卡普是土家族织锦。日前，重庆市黔江区“西兰卡普扶贫工坊”在做好疫情防控的前提下开始复工，员工抓紧编织西兰卡普的手提包、挎包、家居装饰品等市场订单。图为3月2日，员工在编织西兰卡普。

杨 敏摄（人民视觉）

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