以企业为抓手落实稳就业目标

稳就业是“六稳”之首，疫情加大了稳就业工作的难度，也进一步凸显了稳就业的重要性。我们要全面强化稳就业措施，实施好就业优先政策，统筹解决好因疫情出现的部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，积极应对疫情对经济下行的叠加效应，为夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的“双胜利”打好基础。

这次新冠肺炎疫情是一次重大突发公共卫生事件，不可避免会对我国经济社会造成较大冲击，加大经济下行压力。我国的中小企业贡献了80%的就业，疫情使得部分工人返岗难、物流原材料受影响、生产运行成本升高、现金流压力加大，致使部分企业减少用工需求，重点群体就业难的广度和深度有所增加。而另一方面，也有企业出现招工难现象，有的企业缺工严重、稳岗压力大，不仅影响复工复产，而且推高了企业运营成本。

要以发展的高度正确认识稳就业的新形势和新问题。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，在这个大背景之下，现阶段稳就业工作出现的困难和问题是暂时的。应该清醒认识到，我国完整的产业体系还在，我国旺盛的市场需求还在、我国的卓越的生产能力和消费能力还在，我们坚定的信心从来就没有改变。我们要用全面、辩证、长远的眼光看待我国的发展、看待稳就业的新形势和新问题，保持战略上必胜的信心，同时要落实落细各项应对措施，切实做到因地因企因人分类帮扶，在战术层面提高就业优先政策的精准性和效率性。

要以稳企业为抓手，落实落细中央稳就业的政策措施。企业稳，就业才会稳，企业复工复产，才可以创造国民财富，支撑经济社会的动态循环系统良好运行，因此，要以稳企业作为稳就业的得力抓手，要在落实分区分级精准复工复产过程中最大限度地稳定企业的生产经营，要切实地帮助企业解决复工复产中遇到的具体问题，采取“点对点、一站式”直达运输服务解决企业员工的通勤困难，打通堵点、综合协调跨界交通的有序管理。要将中央确定的对企业的系列扶持政策切实落实到位，以更具体、更对症、更加本地化的招法，让企业尽快地、全面地享受到税收减免、社保阶段性减免、失业保险稳岗返还、住房公积金缓缴、就业补贴、资金信贷等一揽子政策措施，让企业对减轻成本压力有感觉，提高抗风险的能力。

要多措并举，多管齐下，努力实现稳就业的目标。要切实做到为企业减负，不仅是税收、规费、社保等方面的减免，更要考虑为企业安心生产经营减少不必要的管理负担，让企业最大限度地回归市场竞争，以科技创新和管理效率实现价值创造，为经济社会贡献财富，赢得生存和竞争能力。要切实为企业稳岗提供有力支撑，部分企业为博得生存而不得不裁员，不是本意，因此需要区别对待、精准施策。对有市场、有订单、有技术、管理好的企业，税务、工商、金融、海关、商务各部门联动，综合评估企业信用等级，适当适度加大政策支持力度，实现对企业的“滴灌式”帮扶。要下大力气做好扩就业工作，坚持两个“毫不动摇”，使市场在资源配置中起决定性作用，以坚定的市场化理念增强民营企业的投资信心，加大力度去除“弹簧门、旋转门、玻璃门”等非市场壁垒，让市场准入负面清单更短一些，引导民营企业增强投资信心，激发民营企业投资热情，为扩就业做好扎实的底层支撑。

要更大力度支持弹性灵活就业，以“量能”对冲疫情不利影响。要以创新的思维解决新问题新挑战，更大力度地支持弹性就业和灵活就业。从经济社会发展全局出发，在特殊时期要以“保量”落实就业优先政策、实现稳就业，积聚“量能”优势，以对冲疫情的不利影响。要对创新就业模式予以肯定，并制定符合其健康发展需要的支持性政策。

(责编：杨曦、庄红韬)