技术变革点燃“宅经济”发展新引擎

人民网北京3月3日电 （栗翘楚）2020年春节，新型冠状病毒感染的肺炎疫情突然而至，影响人们日常生活的同时，也对一些传统行业造成冲击。然而，在疫情防控期间，新的消费需求和创新因素也在破土而出，如网络购物、线上课堂、远程办公、在线娱乐和智能制造等行业迎来逆势增长。

西南财经大学工商管理学院教授王祎今日在《人民日报》发表题为《“宅经济”进入数字化时代》的文章中表示，如今，互联网及信息技术的普及使得大众消费和工作模式发生根本转变，以往集中化的消费及工作被远程在线、分布式、个体化的模式所取代。至此，“宅经济”进入数字化时代。

技术是驱动“宅经济”持续增长的重要因素。互联网、社交媒体、移动应用打破物理空间界限，使得距离不再是问题。技术与产业相互作用，巨大的需求催生商业模式创新，推动产业变革，产业的发展则进一步促进技术优化和成熟。

技术进步也对制造业带来深远影响。在今日《人民日报》刊登的一篇题为《工业4.0，德国中小企业如何跨过门槛》中，作者带着思考描绘了智能工厂在当下社会中的现实状况和诸多挑战。

随着语音口令下达，一大把掺杂着黑色测试物的玉米掉落到传送带上。几秒钟内，黑色测试物被全部分拣，只有合格的玉米进入后续爆米花生产。在这个过程中，玉米粒次品率等数据，会由玉米分拣系统自动提交给爆米花厂家，供其优化生产流程。整个爆米花生产过程除了语音唤醒“阿历克塞”，其他都由搭载了智能传感器的机器来完成。

除了生产爆米花，智能化场景还被运用至元器件检测、收集印刷机胶辊磨损数据等产业……很多不起眼的行业，都引入了工业4.0。

然而，工业4.0并非适合所有企业。去年底，一则新闻引发了全球业界关注：阿迪达斯宣布将关闭其位于德国和美国的“高速工厂”，订单重回亚洲人力代工厂，这距其开张不过三年。

小规模订制化生产，理论上更贴近需求，避免产品滞销，一度被视为业界革命，然而事与愿违。虽然阿迪达斯没有透露具体细节，但高昂的运维成本和有限的产品选择，被认为是关厂主因。

即便制造能力雄厚、上下游配套便利、技术创新水平领先，该地区实行智能化生产也并非总是成功。在成本支出、经营理念、数据安全、人才建设等方面，诸多问题有待解决，许多企业也因此仍在观望。

反观“宅经济”，对于一些行业来说，它的兴起未必是好事。王祎在文章中表示，对于一些传统产业而言，“宅经济”是一种“破坏式创新”。曾经人头攒动的传统零售、餐饮、旅游、健身、教育等行业压力日增。然而人们的消费需求并没有被压制，而是重塑了消费和生活方式。这种转变为企业转型打开了新的增长空间。零售企业经过数字化转型，从线下单一渠道转变为全渠道模式，从以产品为中心转变到以消费者为中心。远程办公、远程医疗、在线教育等新兴产业发展更是驶入快车道。

王祎表示，企业需要平衡用户体验和效率之间的矛盾，使消费者在家也能享受到良好的服务，员工远程办公时也能协作顺畅。同时企业还要考虑商业的效率和价值。其次，企业需要避免因协同不足导致效率降低。零售或电商企业前端的快速配送和交付，需要后端的供应链和生产环节同步配合。随着云计算、物联网、机器人、人工智能等技术应用日趋成熟，效率制约因素逐步消减，“宅经济”也将更受欢迎。

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