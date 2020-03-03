财政部预拨2020年中央对地方均衡性转移支付预算

新华社北京3月3日电（记者申铖）记者3日从财政部获悉，财政部日前发布通知，预拨2020年中央对地方均衡性转移支付预算，增强地方财政保障能力。

通知附件显示，此次下达2020年中央对地方均衡性转移支付预算700亿元，合计下达16032亿元。

财政部表示，各省级财政部门要抓紧分解下达转移支付预算，确保资金及时、足额到位；基层财政部门要合理安排使用上级下达的转移支付资金，在做好“三保”和重点领域支出保障的同时，重点保障好新冠肺炎疫情防控支出，管好用好资金，提高资金使用效益。

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