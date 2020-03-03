国家税务总局：“四个及时”促进税收优惠政策落实

国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树（中国网 郑亮摄）
人民网北京3月3日电 （记者车柯蒙）今日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会，会上，国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树表示疫情发生以来，国家先后出台了三批助力疫情防控和企业复工复产的税费减免政策。为让纳税人和缴费人及时享受国家政策的支持，税务总局党委提出“聚焦优惠政策落实要给力，'非接触式'办税要添力，数据服务大局要尽力，疫情防控工作要加力”的“四力”要求。
王道树介绍说，为更好促进优惠政策落实，税务部门要坚决做到“四个及时”。
一是及时抓好宣传辅导，通过网站、热线、微信、短信等渠道第一时间向纳税人、缴费人推送政策，并利用在线访谈、视频辅导等方式为纳税人、缴费人答疑解惑，也为税务人员开展业务培训。目前已经发布了6期130个税收政策热点问题解答。
二是及时制发操作指引，每一项政策出台以后，我们都及时制定征管操作办法，目前已经形成涉及支持防护救治、支持物资供应、支持公益捐赠、支持复工复产四个方面税费优惠政策的操作实施指引。
三是及时调整信息系统。税务总局在积极配合相关部门研究出台政策的同时，提前做好信息系统调整的准备工作，确保政策一出台，信息系统就能够顺畅地对接。
四是及时强化督导考核。税务总局把政策落实情况纳入绩效考评体系，压实各级税务机关责任，加强督查督办，严肃工作纪律，确保党中央、国务院的好政策能够落到实处、见到实效。
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