财政部：三大政策支持中小微企业早日复工复产

财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵（中国网 郑亮 摄）
人民网北京3月3日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。财政部社会保障司司长符金陵在发布会上表示，财政部会同相关部门出台了一系列的财税政策，支持企业，特别是中小微企业早日复工复产。
符金陵介绍，按照党中央、国务院的决策部署，财政部会同相关部门出台了一系列的财税政策，支持企业，特别是中小微企业早日复工复产，这些政策大体归纳为三点。
第一，让企业少缴一点。除了落实税收减免政策外，财政部最近又出台了社会保险费减免政策，减轻企业特别是中小企业的负担，企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后，预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。同时还指导地方在确保医保基金长期可持续的情况下，减征部分职工医保单位缴费，又可以减轻企业负担约1500亿。加上去年我们把企业养老保险单位缴费由20%降为16%的政策实施，全年仅社会保险费减负就会减轻企业负担超过1万亿元。
第二，让政府多补一点。普遍放宽疫情防控期间中小微企业失业保险稳岗返还政策标准，加大失业保险稳岗返还力度。同时我们还加大职业培训补贴的支持力度，积极地推进开展线上职业技能培训，对疫情防控期间一些中小微企业在停工期、恢复期开展线下或者线上培训的，也按规定纳入补贴范围。
第三，让融资成本多降一点。增加贴息资金的规模，加大对重点保障企业专项贷款财政贴息的支持力度，按企业实际获得贷款利率的50%给予贴息，这样能够保证这些企业的实际融资成本不高于1.6%。据向人民银行了解，目前已经贷款企业的实际融资成本还要更低一些。
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