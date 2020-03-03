财政部：对小规模纳税人减税 主要是针对个体工商户和小微企业

财政部税政司司长王建凡（中国网 郑亮 摄）

人民网北京3月3日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。财政部税政司司长王建凡在回答记者提问时表示，对增值税小规模纳税人减免增值税，是一个月内国务院常务会议决定推出的第三批减税降费政策。这次聚焦的是增值税小规模纳税人对小规模纳税人的减税，主要是针对个体工商户和小微企业。

王建凡介绍，增值税纳税人包括一般纳税人和小规模纳税人。小规模纳税人是指年销售额不超过500万的增值税纳税人，小规模纳税人在现有增值税的纳税人里占的比重非常大，在80%以上。

王建凡表示，小规模纳税人的增值税按照营业额×征收率计算，小规模纳税人的征收率是3%。这次对湖北省的小规模纳税人在三个月的时间内免征增值税，湖北省以外的小规模纳税人由现有的征收率3%减到1%。企业只要有营业收入就要交增值税，现在只要属于小规模纳税人都能够受惠，保证了小规模纳税人能够全面地享受到税收优惠的好处。这是税种的普惠性，还有小规模纳税人的普遍性，最大限度地扩大了税收优惠的覆盖面。

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