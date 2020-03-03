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财政部：已安排疫情防控资金超千亿元 不会因医疗费用延误救治

2020年03月03日16:08  来源：人民网-财经频道
 

财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵（中国网 郑亮 摄）

人民网北京3月3日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。财政部社会保障司司长符金陵在发布会上表示，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已经达到1087.5亿元。

符金陵介绍，患者医疗费用和重点防控物资这两项重要保障政策，目的就是要确保人民群众不因费用问题而耽误救治，确保各地不因经费问题而影响疫情防控。目前，这两项政策执行比较顺利，总体情况良好。在患者医疗费用保障方面，财政部明确了确诊患者的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政兜底，其中中央财政补助60%，对疑似患者的治疗费用，按规定支付后由就医地来制定补助政策并安排资金，中央财政酌情给予补助。

他表示，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已经达到1087.5亿元。现在看来医疗费用的保障是比较充足的，人民群众不会因为医疗费用问题而延误救治。

在重点医疗物资采购保障方面，充分发挥中央政府储备作用，在疫情防控期间对企业多生产的重点医疗防护物资，比如医用N95口罩、医用防护服等，由政府兜底采购收储，解除企业生产后顾之忧，鼓励重点企业保质保量增加紧缺重点医疗物资的生产。可以说这两项兜底的政策，实际上是两颗“定心丸”，也是两针“强心剂”，让患者和相关企业消除了顾虑，增强了信心，有力推动了医疗救治和疫情防控工作。

(责编：庄红韬、孙阳)
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