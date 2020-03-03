财政部：已安排疫情防控资金超千亿元 不会因医疗费用延误救治

财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵（中国网 郑亮 摄）
人民网北京3月3日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午召开新闻发布会，介绍为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况。财政部社会保障司司长符金陵在发布会上表示，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已经达到1087.5亿元。
符金陵介绍，患者医疗费用和重点防控物资这两项重要保障政策，目的就是要确保人民群众不因费用问题而耽误救治，确保各地不因经费问题而影响疫情防控。目前，这两项政策执行比较顺利，总体情况良好。在患者医疗费用保障方面，财政部明确了确诊患者的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政兜底，其中中央财政补助60%，对疑似患者的治疗费用，按规定支付后由就医地来制定补助政策并安排资金，中央财政酌情给予补助。
他表示，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已经达到1087.5亿元。现在看来医疗费用的保障是比较充足的，人民群众不会因为医疗费用问题而延误救治。
在重点医疗物资采购保障方面，充分发挥中央政府储备作用，在疫情防控期间对企业多生产的重点医疗防护物资，比如医用N95口罩、医用防护服等，由政府兜底采购收储，解除企业生产后顾之忧，鼓励重点企业保质保量增加紧缺重点医疗物资的生产。可以说这两项兜底的政策，实际上是两颗“定心丸”，也是两针“强心剂”，让患者和相关企业消除了顾虑，增强了信心，有力推动了医疗救治和疫情防控工作。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】