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不少商场开启“云复工”，吸引消费者在线购物

宅在家里“逛”商场（消费万花筒）

尚  文

2020年03月04日09:13  来源：人民网－人民日报
 

　　“宅在家里，也能‘逛’商场。”近日，浙江省杭州市高校老师谭琳参加了杭州西湖银泰举行的“云上逛商场”直播活动，买了不少商品。“很多场次都很火爆，一些搞促销的化妆品很快都被抢购完了。”

　　新冠肺炎疫情发生以来，百货店、购物中心等大型商场受到较大冲击。一些商场通过开通直播间、推出网上商场服务、建立微信社群等方式，开启“云复工”，吸引了不少消费者在线购物。

　　在北京，北京荟聚中心、北京市百货大楼、国贸商城、朝阳合生汇、朝阳大悦城、长楹天街等众多商场都建立了微信群，开展“云购物”。在重庆，重庆百货公司旗下55家百货商场利用微商城、品牌微信群、视频直播等多种形式，开展线上营销推广，重庆南坪协信星光时代广场等均推出了直播。

　　商场“云复工”得到众多品牌积极响应。银泰百货开播超过300场，有1000位导购完成注册。2月7日，银泰百货联合淘宝，推出导购在家直播计划，得到众多品牌的支持，雅诗兰黛、兰蔻、科颜氏等50多个品牌专柜率先加入“导购在家直播”。在杭州西湖银泰，兰蔻专柜导购直播3小时服务的消费者人数，相当于复工6个月服务的客流。武林银泰雅诗兰黛专柜导购一次直播产生的销售额，相当于在门店上了一周的班。

　　近日，商务部办公厅印发《关于推广疫情防控时期保障生活必需品供应典型做法的通知》，总结了11种各地的典型做法，供借鉴推广。

　　比如，开展“线上自选+无接触配送”，各地电商平台、商超、餐饮等保供企业实现“无接触”“少接触”配送，一些电商平台的“无接触配送”订单占总订单数比例超过80%。再如，促进“传统零售+融合创新”，一些地区的传统商超、餐饮、加油站等企业加快创新转型，打破线上线下和行业领域的界限。一些地方推行“社区团购+集中配送”，商超和企业根据社区居民统一采购需求，推出果蔬、肉蛋、粮油、日化等多样化套餐包，集中配送到社区，由社区指定联络员将商品送至居民家中，满足宅家居民生活物资需要。

　　商务部相关负责人介绍，当前，商贸流通企业复工率不断上升，大型连锁超市开业率达95%，品牌连锁便利店开业率80%左右；电商平台快递企业复工率进一步提升。交通运输陆续畅通，生活必需品供应链逐步打通，产销对接进一步顺畅，为增强生活必需品市场供应提供有力保障。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 19 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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