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杭州市余杭区规模以上企业复工率达100%

返岗开专列 政府送服务（产经观察）

本报记者 顾 春

2020年03月04日09:14  来源：人民网－人民日报
 

　　图为余杭经济技术开发区老板电器车间正在消毒。
　　周 铭摄

　　杭州市余杭区，浙江县域经济“领头羊”，全区48121家企业，用工人数近89万。

　　疫情期间，工人返岗不易，复工更不易。可截至2月23日，余杭区企业复工率超98.2%，其中规模以上企业复工率100%。

　　“从各种细节里，我们感受到余杭的温暖和活力。”从成都坐专列返岗的东华链条集团员工李世龙，说出不少人的心声。

　　接人：

　　一趟涉及120多家企业的复工专列，一上午就落实了返岗员工名单

　　“员工怎么接？需要什么手续？”2月18日，天刚蒙蒙亮，入睡不足6小时的刘旭峰被电话吵醒，电话里传来陌生而焦急的声音。刘旭峰愣了两秒，马上客气回答：“请稍等，我确定后回电话！”

　　作为余杭区人力社保局就业管理服务处副主任，刘旭峰的这个春节几乎都在“战斗”。复工，先要有返岗的工人。可疫情防控期间，往往是“近在咫尺，远在天涯”，不少工人返岗困难。为了有序复工，余杭区里刘旭峰等256名干部，组成了24个区级专项督查小组，现场排摸，力求对企业用工需求和员工来源心中有底。

　　2月17日晚上临睡前，刘旭峰按惯例检查了一遍工作群，确认当日事当日毕。可谁想到，2月18日凌晨3点，工作群又发出新任务，“确定开通黄山专列，为企业接回当地员工，明天上午11点前上报余杭名单！”

　　原来，2月17日晚11点，杭州市与上海铁路局敲定了复工专列的开通细节，余杭区给各企业留下的联系人就是刘旭峰。

　　“一分钟进入战斗状态！”刘旭峰一边洗漱，一边落实任务：让企业逐一确定员工能买票、能出村，还得联系当地就业部门协助返工……从天亮到11点，刘旭峰的电话打得发烫。

　　上午11点，报名通道按时关闭。刘旭峰整理的名单上，120多家企业的职工信息、联系方式一目了然，“回访时才知道，余杭发动宣传的范围最广，企业报名最积极，回来的人也最多。”

　　2月19日20时51分，黄山北至杭州东的D5580次列车到站，余杭区120多家企业的160多名员工顺利抵达。下车的员工戴着口罩，看不清表情，但眉眼都是弯弯的。

　　不过刘旭峰顾不上开心。员工抵杭，只是“万里长征”第一步。返杭务工人员那么多，如何跟踪大家的身体健康情况？

　　不靠人工，靠二维码！2月10日起，余杭启动复工员工“扫码+测温”的身份查验。企业大门处，员工除了测量体温，还要扫描二维码。这个二维码，包含个人的身份证号、住址、健康等信息，便于企业实时了解员工的健康情况。

　　“用传统的纸质登记手段，一个街道的工作力量1天排查不了1万人。二维码上线后，24小时系统后台就收到注册用户33.6万户，完成信息完整录入数26.9万人。”二维码研发团队成员王锋炜说。

　　目前，余杭区已将全区1152家规上工业企业的13.76万名参保人员信息数据与健康码数据关联，为复工企业用工难问题提出针对性建议。同时，余杭人力社保微信、余杭区人才服务网等平台，也成了企业的用工需求反馈平台。目前已调查监测复工企业429家。

　　复工：

　　一家企业复工，近十个政府部门帮忙

　　从为啥时能开工急得嘴角起泡，到不出正月就实现逾70%员工到岗，杭州微策生物技术有限公司董事长杨蓉说：“难题的解决都靠政府部门出手帮忙，真的很感谢！”

　　2月15日，作为余杭经济技术开发区第一家复工企业，微策生物全体员工吃了一天泡面。“我们复工早，园区食堂没开，大家也不能一直吃泡面啊！”杨蓉一急，直接跑到开发区求助。

　　开发区双创服务科副科长胡穹，也是点对点联系微策生物的驻企服务员。她排摸了附近企业复工状况和需求，立即联系园区食堂，提出为几家复工企业同时送餐的方案，既给食堂降成本，又解了企业燃眉之急。

　　吃的问题解决了，人的问题又来了。微策生物员工多来自豫川皖乡村，一些乡村为了疫情防控往往封路，有些员工也有顾虑不愿按时复工。200名员工，首批到岗的只有二十来人。

　　这回“接招”的是余杭经济技术开发区产业服务中心副主任陈嬿。塘栖花中人大酒店60多名员工过年没有回家，正在待岗。这不正好对接上吗？

　　陈嬿牵线，区人社局搭桥，双方很快达成协议。1月22日，60多名员工坐着微策生物包车来到厂区，经过一系列的岗前培训，很快上了生产线。“年前积累了2000多万元订单没交货。目前我们复工产量恢复到70%以上，一条生产线开足马力没有问题！”杨蓉很欣慰。

　　杨蓉掰指头一数，今年各家企业复工困难真是不少，可总有政府部门来“雪中送炭”：回来早的员工进不了社区，派出所主动帮助协调；员工上下班不便，余杭公交公司专为企业复工定制专线公交；提供员工白名单，解决测体温进出门问题，靠街道协调；员工被房东拒租，政府部门联系了20家旅游饭店，提供过渡性住宿；就连口罩紧缺，也是开发区搭建平台，让企业可以顺利采购。

　　“患难见真情。这次复工，帮助我们的政府部门，数起来有近十个，没一个推托扯皮，我们衷心感谢！”杨蓉说，这两天余杭推出人才招聘10条新政策，自己还没来得及琢磨，宣传部门领导来企业调研时，就已经现场详解了全部条款。

　　纾困：

　　三个月的融资周期，几天就到账了

　　遇到疫情，杭州迅敏康生物科技有限公司总经理李子钦又喜又忧。

　　喜的是，企业推出的新型冠状病毒检测试剂盒，整个春节都没断了研发和生产。

　　忧的是，钱紧了。初创企业，没有资金积累，春节还给员工发了3倍工资。年后金融机构服务推迟，原料供应商还要及时结账。这个难关，该怎么过？

　　“年前已经谈好一笔融资，因为要办工商变更和各种手续，还需要跟投资方签一系列文件，就打算过完年再签约。可这笔钱不知何时才能到位。”焦虑中的李子钦，找到了未来科技城创新发展服务中心主任沈芳明。

　　沈芳明当即表示：“有新政策，赶紧来申请！”

　　余杭有一大批处在成长期的创新企业，受疫情影响，资金吃紧。2月11日，余杭出台《严防疫助复工二十八条》，分为攻坚抗疫难关、加大金融支持、减轻企业负担、保障企业生产经营、加大外贸支持力度等5方面。2月12日，余杭区财政局又设立“惠企财政政策集中兑现办公室”，发改、科技、人力社保等十几个部门入驻。这些援企政策的背后，有一个共同的指向：加快资金拨付！

　　经过大数据查档，迅敏康申请研发补助的历史记录迅速被调出，区里很快给迅敏康发来表格，让李子钦填了承诺书。

　　2月19日上午，沈芳明和工作人员带着公章，专程到迅敏康来办理预拨补助审核。从见面、填报再到签字、盖章，仅仅两分钟，预拨企业5.9万元房租补助、50万元研发补助的手续就办完了。临走时，沈芳明还解释了一下，“上门服务是为了看看生产现场，考察企业是不是实实在在做事。虽然是快速拨付，但每一步把关都不能少。”

　　3个工作日，钱到账了！“我简直反应不过来，感觉天上掉馅饼！”李子钦说，按正常流程，这样的补助资金每年有两次申报，拨付下来需要3个月左右。这次因为疫情对中小企业影响较大，几天就到账了。

　　资金到位，新一轮的生产运转起来。“余杭的复工率这么高，我并不惊讶。”李子钦感慨地说，驻企服务员小潘每天都会和他联系，让他第一时间了解对企业有用的政策信息。“政府部门心真的细，为企业解困像‘绣花’一样，把援企政策都想到困难前面了。我们还有什么理由不好好干？”


　　《 人民日报 》（ 2020年03月04日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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