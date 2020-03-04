中国旅游危中求机谋转型

在做好疫情防控的同时，一些景区景点有序恢复开放，乡村旅游逐渐升温“回暖”。上图为江西省吉安市泰和县沙村镇绵溪乡村旅游景区，人们走出家门欣赏春天的美景。

邓和平摄（人民图片）

近日，中国多地相继出台旅游企业复工复产方案，一批旅游景区有序开放，旅游业逐步走上重启发展之路，也将面临新的挑战。显然，旅游发展将不能再走老路。在“危险”中寻找“机会”，谋求转型，将是未来中国旅游的主要任务。

摆脱门票经济的契机

连日来，山东、河北、天津、贵州、广西、云南、安徽、浙江、四川、江苏、新疆等地多个景区发布公告，在限定时期内实行免票政策，面向全国医务工作者、公安干警等，开展感恩公益活动，也有些则是面向全国游客。据统计，截至2月下旬，实施医护人员免票的景区已超过2000个，涵盖名胜古迹、自然风光、主题乐园、展馆展览等多个种类文化旅游项目。

疫情发生后，全国各地景区暂停营业，承担着无收入来源的经济压力。在此情况下，景区的免门票举动，既是向全国医务工作人员的致敬，也是旅游企业践行自身社会责任的体现。而从旅游业长远发展来看，此次疫情，或将给中国旅游业摆脱“门票经济”带来契机。

浙江省发布的“新冠肺炎防控旅游景区有序开放工作指南”，鼓励景区实行预约制等限流措施。在疫情防控时期，门票预约制将起到很好的追踪管控作用。近年来，许多旅游景区都已实行预约制，为景区设置容量上限。业界认为，景区“限流”是保障游客旅游质量和安全的重要途径。“限流”、免票会降低景区收入，同时，也促使景区转变一味依赖门票收入的发展模式，对旅游景区运营提出了更高的要求。

四川省旅游景区管理协会会长秦福荣指出，国内拥有最大规模的旅游市场容量，这样巨大的市场群体依然面临不平衡不充分的供给现状，广大人民群众追求美好自然的生活方式，更多更好的期望就是潜在的庞大机遇市场。此次疫情逼迫我们做出更多的思考，调整旅游景区产品结构，创新商业模式，提升文化科技内涵。

越是低谷越要创品牌

尽管遭遇了突如其来的疫情，但是，推动旅游业高质量发展将始终是中国旅游的发展方向，这既是由旅游业自身发展规律决定的，也是中国建设旅游强国的必由之路。

旅游业的高质量发展需要从游客、企业、产业三个维度来考量，即游客满意度高不高？旅游企业效益好不好？旅游产业发展后劲足不足？中国旅游研究院院长戴斌指出，旅游业的高质量发展要求我们不能再走传统的资源驱动的发展模式，而要积极培育科技、教育、人才等新动能，向研发和创新要效益。

旅游企业正在稳步渐进复工，复工之后如何吸引游客？降价似乎是一个可以迅速“见效”的途径。然而，对于旅游企业、旅游产业而言，绝非良药。

“品质旅游的时代一定会到来。”中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊强调，人们对旅游产品的诉求不断提高，尤其是个性化旅游、体验性旅游，人们到一个目的地，已经不只是为了看，而是希望能够体验，要把人的需求作为旅游产品创新的根本驱动力，把人的体验作为旅游产品成功与否的标准。

“越是在低谷时期，越是要创造品牌，越是要保持品质，这是一个共识。”秦福荣指出，这的确很难，但是这个点如果不突破，这个企业基本上就看不到希望，所以在这个时候，不能光考虑如何熬下去，还必须要积极谋划，以应对将来的发展。秦福荣建议，应加强研发升级更具市场竞争力的旅游产品，以迎接疫情之后的发展。

旅游未来看好特色康养

日前，海南省海口市新冠肺炎疫情防控工作第十九场新闻发布会传来消息，疫情过后，海口将主要发挥在滨海疗养、气候生态等方面的优势，打好旅游业生态健康牌，提升旅游服务品质。据了解，海口市正在整合中医调理、温泉度假、乡村生态等康养旅游资源，将策划推出系列健康旅游特色产品。

旅游业界专家预测指出，受疫情影响，未来康养游、生态游、乡村游将会受到人们青睐。云南、海南、广西等地因生态资源条件，具备一定发展优势，被业界人士看好。

北京市民程君元告诉记者，5年来，他的父母每年冬天都在云南腾冲温泉疗养两个月左右。因为疫情的缘故，今年未能成行。不过，经常联系的腾冲当地一家温泉开发企业工作人员告诉他们，员工们正在开发新的康养产品，包括饮食旅游、森林旅游、温泉旅游等，并将推出定制服务。“一场疫情，让我们认识到健康的重要，将会改变我们的一些生活方式，也会影响我们的旅游决策。”程君元说，他和父母未来都会是健康旅游的忠实消费者。

驴妈妈旅游网创始人、景域集团董事长洪清华指出，疫情过后，游客会有新的需求，周边游会率先复苏，自驾游、亲子游、家庭游、绿色生态游、康养旅游等会更受欢迎，一定要做安心、舒心、放心、绿色、生态、健康的旅游产品。

(责编：杨曦、庄红韬)