人社部等部门联合发布16个新职业

本报北京3月3日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部、市场监管总局、国家统计局近日联合发布网约配送员、健康照护师、呼吸治疗师等16个新职业，这是自2015年版《中华人民共和国职业分类大典》颁布以来发布的第二批新职业。
这16个新职业分别为：智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员。
据介绍，这批新职业主要集中在新兴产业和现代服务业两个领域，主要呈现以下特点：一是生产制造和建筑领域的技术革新催生出新职业；二是服务业的快速发展孕育出新职业；三是健康照护服务的大量需求派生出新职业。
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