海外订单多 企业生产忙

位于江苏如皋经济技术开发区的南通荣威娱乐用品有限公司开工后，一手抓防疫，一手赶订单，目前已有6000余名员工到岗，出柜2028个集装箱货物，发往全球55个国家。图为3月3日，在该企业生产车间内，工人们正在加紧赶制出口订单。

徐 慧摄（人民视觉）