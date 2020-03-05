释放技术市场的巨大能量（解码）

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2019年，我国技术合同成交额超过2万亿元。作为我国科技支撑经济的一个缩影，这背后，长期稳中向好的经济是其攀升的基石，不断优化的创新环境则是外在驱动因素。技术市场活力旺盛，但与强烈的创新需求相比，依然存在提升空间。期待营造出更好的技术市场生态环境，更好地服务创新驱动发展战略。

科技部近日发布的全国技术市场交易快报显示，2019年我国技术合同成交额为22398.4亿元，比上年增长26.6%，首次突破2万亿元。这表明，去年我国平均每天签订超过60亿元的技术合同。2016年，这一数字刚刚突破1万亿元，把时间线拉得再长些，1984年开始登记技术合同时，成交额是7亿元。仅从数据上看，35年来成交额增长了3000多倍。

技术合同成交额连年攀升原因何在，意味着什么？

技术交易活跃，对经济发展支撑作用大

技术合同登记是我国特有的科技管理方式，统计对象包括技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询四类合同。技术含量是合同登记的金标准，因而成交额一定程度上反映了我国科技创新和技术转移情况。据统计，四类合同中，技术服务合同成交额最大，占比超过50%，技术转让合同成交额的涨幅最大。

科技部火炬中心技术市场管理处副处长陈彦介绍，近些年我国技术交易额持续较高速增长，源于我国长期稳中向好的经济发展态势，也说明了市场对技术的旺盛需求。

我国拥有高新技术企业超过18万家，科技型中小企业超过13万家。根据统计，企业是技术交易的主体，输出了超过32万项技术，成交额占总额的90%以上。企业活跃在技术交易市场，在陈彦看来，这表明企业在技术研发上投入加大、技术升级需求强烈以及参与技术交易市场的信心。

无论是技术开发上的直接投入，还是为解决技术问题签订的服务或咨询合同，在未来，它们都是驱动创新的潜在能量。“技术合同成交额的攀升，还说明我国科技创新活力增强，经济发展有较强的内生动力。”陈彦分析。

2016年，陈彦和同事讨论技术市场发展规划时，定下年均17%的增长目标，如今目标提前1年完成，证明科技对经济发展的支撑作用越来越大。根据最新统计，我国科技进步对经济发展的贡献率接近60%。

2019年全国GDP近百万亿元，技术交易成交额的占比超过了2%。更有意义的是，这一比重在逐年提升。北京技术市场协会执行副理事长刘军介绍，近年来，北京市技术交易增加值占北京地区生产总值的比重持续增长，北京市科委最新统计显示，2018年这一比重已经接近10%。

数据显示，北京合同成交额高居榜首，上千亿的还有广东、江苏、上海、陕西、湖北、四川和山东等省份。“中东部地区科技资源丰富，创新生态比较好，技术市场成熟。近年来，西部一些地区技术市场发展较快，但个别省份基数较小，差距短期内仍将拉大。”陈彦说。

不同地区科技创新的特点，也反映在成交额中。在北京，技术服务合同成交额占比七成以上；而在上海，技术开发合同更加突出。

创新环境优化，技术转移体系初步成形

2019年，位于中关村创业大厦的45号登记处一共登记了合同8127项，平均每个工作日要登记32个合同。这个登记处2013年成立，主要服务北京海淀北部大量的创业型中小微企业。

长期稳中向好的经济是技术交易攀升的基石，不断优化的创新环境则是外在驱动因素。这背后，既有政策释放的红利，也有一系列鼓励创新的实招，还有服务体系完善带来的便利。

新的促进科技成果转化法通过，实施促进科技成果转化法若干规定、促进科技成果转移转化行动方案相继出台，形成了从修订法律条款、制定配套细则到落实具体任务的科技成果转移转化“三部曲”。

高校院所的活力被激发。“2018年，技术合同成交额有明显跨越。”陈彦说。许多科研人员开始面向市场做研究，一些项目立项时就是以成果转化为导向。

企业加大研发投入，参与技术交易有看得见、摸得着的好处。研发费用加计扣除比例从50%升至75%，技术交易享受税收优惠，向中小企业发放创新券……近些年，一系列鼓励企业的创新政策“大礼包”陆续送出。

技术创新有了较为完善的服务体系支撑。全国建立了1000多个技术市场管理机构，800多个技术合同认定登记机构，各类技术交易机构超过2万家。

此外，我国还有10家科技成果转移转化示范区、11家国家技术转移区域中心、453家国家技术转移示范机构、92家创新驿站。国家科技成果转化引导基金累计设立21只子基金，国家级科技企业孵化器超过1100家，国家备案众创空间接近1900家，我国技术转移体系初步成形。

重点发展一批新型研发机构，让专业的机构、专业的人做专业的事，提高技术创新和成果转化效率，陈彦介绍，这是科技部下一步的重点工作之一。

量质同步提升，市场未来有较大潜力

不仅是数量，技术交易的科技含量也在提升。

以技术领域划分，去年达成的2万多亿元合同额中，电子信息、城市建设与社会发展、先进制造位居前三。电子信息技术成交金额超过5600亿元，新能源与高效节能领域涨幅靠前。

约1/3的技术合同涉及知识产权，其中计算机软件著作权合同、专利技术合同成交额均有较大的增幅，高价值的生物医药专利总体也在增加。

陈彦判断，我国技术交易市场仍有较大发展潜力。当前中国经济仍在合理的区间平稳增长，对技术的需求强烈，高校院所科技成果转化还有很大释放空间。

释放技术交易市场的潜能，关键是优化技术要素市场，提高创新资源配置效率，增强市场的流动性和活跃度。比如，高校院所是科技创新的源头，但成果转化还需打通最后一公里。“在扩大高校自主权方面已经出台了相关政策，力度很大，但仍需研究制定更有针对性的国有技术类无形资产的特殊管理办法。”中科院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹说。

加强市场供方和需方的有效对接，还需壮大中间环节。搭建实验室和生产车间的桥梁，需要既懂专业又了解市场的专业人才。相关研究报告显示，我国2700多家高校院所中，设立专门技术转移机构的不到10%。

科技部门规划，到2020年要培育20家具有示范带动作用的高水平专业化技术转移机构、600家市场化社会化技术转移机构，发展3至5个枢纽型技术交易市场，培养1万名技术经理人、技术经纪人。

“技术合同成交额是我国科技支撑经济的一个缩影，说到底，还是要营造良好的市场生态环境。”陈彦说：“制度健全了，机制顺畅了，体系完善了，技术市场的资源配置效率才会更高，才能更好地反映科技活动成效，服务创新驱动发展战略，支撑经济高质量发展。”

■记者手记

为校企合作架桥铺路

由于直接体现了供需双方的交易情况，技术合同成交额是我国科技创新和技术转移成效的晴雨表。多年实践证明，作为我国科技进步的标志性指标，技术市场交易数据与经济发展走势和政策导向息息相关。

一个健全、成熟的技术市场，一方面有利于技术要素的流通，释放科研人员活力，提高技术主体参与交易的积极性；另一方面还能追踪创新对技术的精准需求，为主管部门调整政策导向、制定发展规划提供了重要参考。30多年来，我国技术市场建设取得了长足的进步，但应看到，与经济社会发展和科技创新需求相比还有提升空间。

当前，国家把科技创新放在创新驱动发展的核心位置，大量成果转化、创新创业的激励政策密集出台，市场活力被激发出来，技术交易快速增长，作为创新源头的高校院所与创新主体的企业之间蕴含着巨大的合作潜能。期待一个更好的技术市场，搭建起两者互通的桥梁，为创新驱动发展战略提供源源不断的能量。

《 人民日报 》（ 2020年03月05日 12 版）

(责编：杨曦、庄红韬)