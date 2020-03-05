复工缺资金？金融来帮忙

中国建设银行向泰山石膏有限公司及时发放2亿元贷款资金，支持企业复工复产。图为“泰山石膏板”启程前往武汉，支援火神山医院建设。

中国建设银行供图

中国工商银行第一时间为德青源发放首笔500万元流动资金贷款，保障了防疫期间鸡蛋供应。图为德青源向防疫一线捐献鸡蛋。

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企业复工复产遇到资金难题怎么办？金融机构积极作为，主动对接企业需求，送上“真金白银”，打通复工复产中的“堵点”，为企业注入信心和活力。截至2月26日，全国银行机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过9535亿元，其中多家银行机构对湖北省内的普惠型小微企业贷款利率在原有基础上又下调0.5个百分点，建行、工行、中行等以多种方式设立疫情防控专项投资逾170亿元。

资金支持不仅要有数量，还要有效率、有速度。开启“绿色通道”、简化审批流程、派专人上门服务……银行急事急办、特事特办，充分发挥“稳定器”作用，在战“疫”中展现了“金融力量”。

一笔紧急贷款：从审批到发放不到10小时

仅用了10天时间，武汉火神山医院拔地而起，背后凝结了广大建设者的心血与汗水。泰山石膏有限公司就是这一工程的材料供应商。项目建设需要大量石膏板和轻钢龙骨建材，泰山石膏迅速行动，一边就近调集湖北仓储支援抗疫前线，一边安排复工复产以保证项目用材。除了火神山医院，湖北黄冈、汉川等城市以及河南、山西、辽宁、上海等地的抗疫项目，也在大量使用泰山石膏有限公司生产的产品。紧急供货，泰山石膏很快遇到了资金难题。

2月16日，得知泰山石膏计划全面复工复产后，中国建设银行山东省分行当即组织客户经理对接企业资金需求，连夜完成高质量单笔业务申报材料。2月17日，建行山东省分行为企业开启信贷审批及业务办理“绿色通道”，各部门分工协作、高效沟通，当天完成2亿元流动资金贷款审批工作。

“考虑到企业距离城区较远，我们特地选派了业务骨干，驱车70公里上门为企业提供服务，现场完成合同及业务资料的签字用印。”建行相关负责人表示。

2月17日19时，2亿元贷款资金顺利发放，为企业复工生产提供了强有力的资金支持。该笔贷款从审批到发放不到10个小时。

泰山石膏有限公司党委副书记张建春表示：“我们生产的纸面石膏板产品具有保温、隔热、会呼吸的特殊性能，这种板材隔离出来的房间，舒适度更高，并且施工速度快、施工便捷，能缩短建设工期。建行的贷款支持很及时，为我们全面复工提供了保证。”

“以服务民生和履行社会责任为出发点是建行不变的经营理念。我们将继续发扬泰山挑山工的精神，以火神山的速度和效率为企业复工复产和地方经济社会发展不断贡献力量。”建行相关负责人表示。

据了解，疫情发生以来，建行已累计投放对公贷款2655亿元，同比多增1669亿元，其中向湖北当地企业投放222亿元。1月23日至2月24日，累计为2457户疫情防控重点企业投放信贷资金273.57亿元。

为充分保障小微企业合理流动性需求，建行对普惠型小微企业配置专项信贷规模，不抽贷、不断贷、不压贷。疫情发生以来，累计发放小微企业贷款708亿元；同时推出“云义贷”专属产品，精准扶持受疫情影响的小微企业，已为5175户小微企业授信51.3亿元。

一颗颗爱心鸡蛋：金融支持保供应稳市场

“尽量保证每日一个鸡蛋”，国家卫健委发布的《新冠肺炎感染的肺炎防治营养膳食指导》这样建议。

无论是医护人员，还是患者或普通居民，健康的体魄都是打赢这场疫情防控阻击战的关键。疫情发生后，德青源集团积极向全国防疫一线医护工作者和患者提供营养助力，自1月31日起，德青源已累计捐赠鸡蛋155万枚，覆盖全国10省18市县近400家医院和防疫一线机构。为确保特殊时期鸡蛋不涨价、不脱销、不断档，德青源还计划短期内针对北京市场新增储存3000吨鲜鸡蛋，这就意味着德青源急需大笔资金用于生物资产和饲料原料购置。

工商银行延庆支行了解到相关情况后，第一时间对接企业具体融资需求，克服疫情期间各种不便，创新沟通方式，建立包括企业负责人、财务、法律、产销等相关负责人在内的沟通群，迅速完成尽职调查，为企业发放首笔500万元流动资金贷款，有效执行贷款优惠利率。从正式启动调查到贷款发放，仅历时1天半，有力保障了防疫期间鸡蛋产品供应。

抗疫复工，工商银行主动对接疫情防控相关单位，做到应贷尽贷、高效响应。针对湖北地区，工行设立专项信贷规模，给予专项政策、专门支持；对于中国人民银行专项再贷款名单内重点企业，成立专门服务团队，确保将贷款精准快速发放到企业，平均利率低于3.15%，相关企业实际负担利率不到1.6%。加大对小微企业和制造业金融支持，推出“抗疫贷”“医保贷”“用工贷”等专属线上信用贷款；对制造业企业提供金融支持，2月制造业贷款较年初增加300多亿元，较1月环比增长约100亿元。

一条绿色通道：助力雷神山医院5G基站建设

拥有1600张病床的雷神山医院2月8日投入使用，开始收治新冠肺炎患者。在雷神山医院建设过程中，5G基站是重要的配套项目。东莞一家五金模具企业承担了生产雷神山医院5G基站外壳的任务。

得知这一信息后，中国银行东莞分行主动致电了解该企业的生产经营、复工安排和资金需求。了解到企业在资金周转方面有困难，广东中行立即启动“绿色通道”。2月7日14时申报，当天21时批复了1000万元贷款。省、分、支行3级高效对接，当天完成项目上报、尽责及审批流程，并在权限内给予了最大利率优惠支持。

“中行贷款资金的快速到位，真是解了我们的燃眉之急，让我们企业有信心、有能力奋战在防疫生产一线。”该企业相关负责人表示。

除湖北省外，广东省也是此次疫情严重地区之一。为支持地方企业复工复产，中国银行广东省分行联合省工信厅推出“抗疫贷”专属普惠金融授信产品，截至2月14日已为73家企业提供3.63亿元贷款。对于生产、供应疫情防控物资的企业，开通“绿色通道”，特事特办、急事急办，简化审批流程，满足企业在原料采购、产能提升等方面的融资需求。

中国人民银行金融市场司副司长彭立峰在2月24日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，中国将在信贷政策上继续向小微和民营企业加大倾斜，资金支持不仅要有数量，还要有质量。同时，银行将简化流程，下放审批权限，提高服务效率，使企业能够尽快获得资金。

“现在各地在抓紧复工复产，企业要采购原料、发工资，不仅存量债务需要接续，还会有新增资金需求。对于这方面需求，我们会发挥普惠性政策工具覆盖面广的优势，鼓励银行向企业提供增量的资金支持，同时引导银行降低贷款利率、减免服务费用。”彭立峰说。

随着金融机构帮扶力量的到位，各地复工复产正在有序进行。目前总体复工率已接近四成，安徽、山西、江苏、浙江等多地规上工业企业复工率超90%。战“疫”和复工两不误，金融活水正源源不断地滋润着实体经济。

(责编：杨曦、庄红韬)