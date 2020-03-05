广州南沙发布多项措施支持港澳青年就业创业

本报北京3月4日电 据中新社消息，广州市南沙区政府3月3日推出《广州南沙新区（自贸片区）鼓励支持港澳青年创新创业实施办法（试行）实施细则》，同时向公众征求意见。
据广州市南沙区政府介绍，港澳青年、港澳青年专才、港澳青年创新创业基地、港澳青创企业、港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划、引荐人等均可申报，无论是港澳青年还是聘用港澳青年的南沙企业都可获得奖励或补贴。
该细则提出，对参与港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划期间表现优秀的港澳青年给予一次性3000元（人民币，下同）奖励。对已在南沙实际工作1年以上的港澳青年，或在南沙注册成立1年以上的港澳青创企业的港澳青年股东，在进入内地高校攻读硕士研究生、博士研究生，并在获得相应学位后继续在南沙就业创业的给予补贴，补贴资金最高不超过3万元。
此外，对到南沙求职并与用人单位首次签订1年以上期限劳动合同的港澳青年，在结束试用期后，给予一次性3000元奖励。对到南沙就业并与用人单位首次签订2年以上期限劳动合同，且在南沙实际工作1年以上的港澳青年，给予一次性1万元奖励。对到南沙执业并与用人单位首次签订2年以上劳动合同，且在南沙实际工作1年以上的港澳青年专才，给予一次性5万元奖励。
该细则还特别支持港澳青年来南沙落户创业。对在南沙注册成立1年以上并依法纳税的港澳青创企业，按照港澳青年首次实缴出资额的20%给予补贴，补贴资金最高不超过10万元；对在注册成立2年内累计获得500万元以上投资，上年度营业收入达到500万元以上且年末从业人员中港澳青年人数5人以上的港澳青创企业，给予一次性50万元奖励。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】