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广州南沙发布多项措施支持港澳青年就业创业

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京3月4日电  据中新社消息，广州市南沙区政府3月3日推出《广州南沙新区（自贸片区）鼓励支持港澳青年创新创业实施办法（试行）实施细则》，同时向公众征求意见。

　　据广州市南沙区政府介绍，港澳青年、港澳青年专才、港澳青年创新创业基地、港澳青创企业、港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划、引荐人等均可申报，无论是港澳青年还是聘用港澳青年的南沙企业都可获得奖励或补贴。

　　该细则提出，对参与港澳青年学生南沙“百企千人”实习计划期间表现优秀的港澳青年给予一次性3000元（人民币，下同）奖励。对已在南沙实际工作1年以上的港澳青年，或在南沙注册成立1年以上的港澳青创企业的港澳青年股东，在进入内地高校攻读硕士研究生、博士研究生，并在获得相应学位后继续在南沙就业创业的给予补贴，补贴资金最高不超过3万元。

　　此外，对到南沙求职并与用人单位首次签订1年以上期限劳动合同的港澳青年，在结束试用期后，给予一次性3000元奖励。对到南沙就业并与用人单位首次签订2年以上期限劳动合同，且在南沙实际工作1年以上的港澳青年，给予一次性1万元奖励。对到南沙执业并与用人单位首次签订2年以上劳动合同，且在南沙实际工作1年以上的港澳青年专才，给予一次性5万元奖励。

　　该细则还特别支持港澳青年来南沙落户创业。对在南沙注册成立1年以上并依法纳税的港澳青创企业，按照港澳青年首次实缴出资额的20%给予补贴，补贴资金最高不超过10万元；对在注册成立2年内累计获得500万元以上投资，上年度营业收入达到500万元以上且年末从业人员中港澳青年人数5人以上的港澳青创企业，给予一次性50万元奖励。

(责编：杨曦、庄红韬)
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