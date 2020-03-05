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中国电子支付圈粉斯图加特

本报记者  李  强

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“我们曾想过在自助早餐里加入中餐。”乌尔里希·施韦尔是德国斯图加特阿尔特霍夫酒店的总经理，他对我说，“最终我们没有这么做。”

　　20年前，施韦尔在柏林阿德隆饭店开启了职业生涯。也从那时开始，前往柏林的亚洲游客越来越多。阿德隆饭店特意在早餐里增添了味增汤、米饭，但并没有像预想的那样受欢迎。亚洲客人更愿意体验杂粮面包、奶酪香肠这类德式早餐。

　　“那些剩下的味增汤，后来都倒掉了。” 施韦尔说。

　　今天，中国是德国在亚洲的头号客源国。去年仅斯图加特，中国游客过夜数就达近7万人次。对一个总人口只有50多万的城市来说，这已足够引起重视。

　　随之而来的，是国内媒体关注的所谓“特色需求”：不收钱的热水、带图片的菜单、讲汉语的导购……商家的好意，似乎成为中国出境游快速发展的某种佐证。

　　但酒店早餐的故事告诉我们另一面：好奇与远方从来如影随形，哪怕并不一定愉悦的陌生体验，也是异国旅行的一部分。

　　为各国游客提供方便，本就是旅游经济的题中之义，而并非为中国客人“开小灶”。

　　如今，在斯图加特、慕尼黑或是法兰克福，在餐厅找一本用七八种语言写就的菜单并非难事，商场也不乏俄语或是阿拉伯语的导购。而在德国游客最爱的西班牙和希腊海滨，德语已快成为第二服务语言。

　　如果要说有什么中国特色，布罗伊宁格商场收银处醒目的支付宝和微信支付标识，可能更引人瞩目——这是全德首家支持中国两大电子支付体系的百货商场。

　　当我抵达斯图加特的布罗伊宁格商场时，日默瓦的门店刚开门，收银台旁已经圈出一片隔离区，里面放着十几个崭新的箱子。“这是中国游客提前预定的。”店员对我说，“他们的大巴一会儿就到。”

　　在布罗伊宁格旅游市场总监克里斯蒂安·维特看来，中国消费者常常不需要导购，他们会带着产品清单和参数，一进门就直奔目标。不过当他们知道可以用支付宝并享受额外优惠时，还是感到惊讶。

　　2018年，斯图加特开启了名为“中国支付城”的项目，支持商户引入支付宝、微信支付为中国游客提供方便，已有近百家商户加入其中。

　　“中国变化太快。我们必须调整，应对全新需求。” 斯图加特旅游局局长阿明·德尔尼茨说，他预计5到10年内，中国将成为斯图加特的第二大旅游客源地。

　　斯图加特市中心的Cube餐厅老板告诉我，开通支付宝后，店里的中国客人增加了20%。在布罗伊宁格和梅赛德斯奔驰博物馆，中国客人都是最大的外国客源。

　　不过，斯图加特的雄心并不止于此，吸引中国游客只是第一步。

　　“‘中国支付城’是着眼未来的项目。”维特在加入布罗伊宁格旅游市场之前，是一名往来中德间的导游，在中国，他切身体验了电子支付的便捷。

　　而在德国每年200亿笔零售交易中，3/4仍通过现金支付，德国人的钱包里，平均有103欧元现金。这几年，中国电子支付快速发展，德国需要加速“补课”的讨论，已是经济界和媒体讨论多时的议题。

　　“我们希望仍在使用现金的德国顾客，在看到中国人用手机在前台支付房费后，会对电子支付产生兴趣。毫无疑问，中国在这方面走在了世界最前列。” 施韦尔的酒店同样开通了支付宝，“是时候让德国人见识见识电子支付了，他们一定会喜欢的。”

(责编：杨曦、庄红韬)
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