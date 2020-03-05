财政部：积极做好疫情防控经费保障和基层“三保”工作

财政部副部长许宏才（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月5日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部副部长许宏才在介绍有效应对新冠肺炎疫情影响加强地方财政“三保”工作有关情况时表示，去年以来，我国实施大规模减税降费措施，大幅减轻了企业负担，有效激发了市场活力。但另一方面，大规模减税降费政策也带来一些地方财政减收，其中2019年减税降费的规模就超过2万亿元。今年受新冠肺炎疫情的影响，财政减收增支进一步增加，一些地方特别是基层财政收支平衡压力加大，需要各级财政部门共同努力，切实兜牢“三保”底线。疫情发生以来，财政部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极做好疫情防控经费保障和基层“三保”工作。

许宏才介绍，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署等会议上多次指示，积极的财政政策要更加积极有为，要确保基层“三保”得到有效保障。李克强总理要求各级财政要充分保障疫情防控和“三保”经费。3月3日国务院常务会议专题进行了研究部署，决定加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。财政部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极应对新冠肺炎疫情对地方财政“三保”工作的影响，加大对地方财政支持力度，提高基层“三保”能力。

近年来，我国经济持续健康发展，各级财政保障能力不断增强，在预算安排上能够满足基层“三保”需要。去年以来，我国实施大规模减税降费措施，大幅减轻了企业负担，有效激发了市场活力。但另一方面，大规模减税降费政策也带来一些地方财政减收，其中2019年减税降费的规模就超过2万亿元，今年受新冠肺炎疫情的影响，财政减收增支进一步增加，一些地方特别是基层财政收支平衡压力加大，需要各级财政部门共同努力，切实兜牢“三保”底线。

许宏才表示，疫情发生以来，财政部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极做好疫情防控经费保障和基层“三保”工作。

一是完善政策制度体系。新冠肺炎疫情不仅威胁人民的生命安全和身体健康，也对经济运行带来了明显的影响。中央财政积极发挥职能作用，一方面加强防疫经费保障，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控；另一方面，出台了一系列税费优惠政策，助力复工复产，做到防控疫情和推动经济社会发展两手抓，稳定社会预期、提振企业信心，确保地方财政可持续。

二是加大转移支付补助力度。截至3月4日，各级财政共安排疫情防控资金1104.8亿元，目前已经使用714.3亿元，未使用的资金是390.5亿元。其中，中央财政已专门安排257.5亿元，并在去年四季度已提前下达转移支付的基础上，预拨了一般性转移支付资金，要求地方加强资金拨付和使用等工作，缓解财政支出压力，有力保障基层“三保”资金需要。财政部还将及时下达各项转移支付资金，加大对地方支持力度。

三是加强库款资金调度。财政部密切关注地方财政库款的情况，建立了全国县级财政库款监测机制，根据各地特别是湖北等受疫情影响较大地区的财政库款情况，加强资金调度，确保疫情防控、“三保”等资金及时足额拨付到位。

四是对“重中之重”的湖北重点关注。为保证湖北等疫情较重地区疫情防控和“三保”资金需要，财政部对湖北建立了库款资金周调度制度，召开视频会议进行调研会商，加强联系沟通，加大对湖北应对疫情和做好“三保”的支持。

地方各级财政部门也积极采取“三保”预算审核、加强资金调度、动态监控预警、建立工资专户等措施，加强上下联动，根据轻重缓急统筹协调支出安排，聚焦疫情防控和民生保障，加大对疫情较重地区和困难地区“三保”的支持力度，全力兜牢“三保”底线。

从目前情况看，地方财政运行情况总体稳定，疫情防控的经费得到了充足的保障，基层政府的“三保”也没有出现风险问题。对受疫情影响会出现短期的财政减收问题，我们必须未雨绸缪，按照党中央、国务院决策部署，近日财政部印发了《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》，明确了相关要求，提出了具体措施。下一步，财政部还将加强督促指导，切实采取措施提高基层财政“三保”能力，确保财政平稳运行，牢牢兜住“三保”底线。

(责编：庄红韬、孙阳)