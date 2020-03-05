财政部：3月起对湖北省建立国库库款周调度制度

财政部副部长许宏才（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月5日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部副部长许宏才在介绍有效应对新冠肺炎疫情影响加强地方财政“三保”工作有关情况时表示，湖北是疫情防控的决胜之地，全力支持湖北，在加强疫情防控的同时做好“三保”工作尤为重要。财政部从1月份开始就一直专门关注湖北的情况。从3月份开始，对湖北省建立国库库款周调度制度，保障国库的资金需求，确保防控疫情的支出和基本运转。

许宏才介绍，湖北是疫情防控的决胜之地，全力支持湖北，在加强疫情防控的同时做好“三保”工作尤为重要，具有特别重要的意义。疫情发生以来，财政部和湖北省就保持密切的联系。财政部从1月份开始就一直专门关注湖北的情况。从现在统计的有关数据和监控的情况来看，1月份湖北省一般公共预算收入保持增长，因为1月份的收入主要是根据上月的情况缴纳税款，所以1月份的收入还是比较平稳的增长。2月份情况发生了比较大的变化，2月份的收入只有零星收入入库，但是2月末湖北省库款的情况还比较好，原因是除了疫情防控和基本的支出安排之外，有很多的支出实际上没有开支。所以总体到2月份为止，湖北省国库里的钱还是比较好的，库款余额有1306亿元。总体来说，跟正常的需要相比是够的。进入3月份以后，由于国库收入仍然会保持零星入库，但是随着疫情的防控和复产复工，财政支出会相应增加。所以从3月份开始，对湖北省建立国库库款周调度制度，保障国库的资金需求，确保防控疫情的支出和基本运转。

许宏才表示，财政部主要采取了三项措施：一是积极做好湖北省疫情防控经费的保障。疫情发生以来，中央财政安排湖北省的防控经费现在是62亿元，包括患者的医疗救治、医务人员的补助、医院的建设和设备的购置，以及公共卫生防疫，这一块属于疫情防控经费。这些资金是按照急事急办、特事特办的原则，在人民银行，还有相关商业银行的密切配合下，开通了绿色通道，很快就能够到达湖北。除了防疫经费之外，财政部和湖北省密切沟通，尤其注意财政运行的情况，研究针对性的措施，保证它的财政正常运转。

二是建立对湖北省按周调度资金的工作机制，加强基层“三保”支出库款的保障。周调度机制是从3月份开始实施的，第一周跟湖北沟通商量之后，对有关数据做了分析判断，湖北也提出了要求。财政部第一周已经给湖北省提前拨付资金350亿。下一周，财政部还会继续跟湖北保持密切联系，按周及时拨付资金，主要根据其财政收支状况、库款运行、债务发行和兑付等情况综合起来考虑，及时按周调度资金，保证湖北省库款资金周转的需要。

三是督促湖北省财政厅加强对县区财政库款保障的支持。因为财政部直接将资金拨付到湖北省级财政，湖北的基层还是需要湖北省财政厅或者有关部门共同去做好工作。财政部将加强督促，由湖北省财政厅做好把资金拨付到省级部门及省以下各县的工作。

同时，财政部除了对湖北省财政厅进行督促之外，也建立了监控系统，每天看每个县的库款情况，通过加强监测、指导湖北省保证基层县区政府“三保”的需要。

(责编：庄红韬、孙阳)