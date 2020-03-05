财政部：目前预算安排能够满足“三保”需求

财政部副部长许宏才（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月5日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部副部长许宏才在回答记者提问时表示，总体来说，疫情防控和基层“三保”支出在地方财政总的支出当中所占的比重不高。从现在的情况来看，预算的安排是能够满足“三保”需求，地方的“三保”不会出现大的问题。

许宏才介绍，综合来看，我国经济持续健康发展，各级财政的保障能力在不断增强。总体来说，疫情防控和基层“三保”支出在地方财政总的支出当中所占的比重还是不高的。财政部在布置地方编制2020年预算的时候也提出了要求，要求各个地方政府要编好预算，尤其是要保障好“三保”的支出。各地也按照党中央、国务院的部署，按照财政部提出的具体要求，扎实做工作。从现在的情况来看，预算的安排是能够满足“三保”需求的，地方的“三保”不会出现大的问题。目前为止，没有出现发工资存在困难的情况。

许宏才表示，受疫情影响，一些其他疫情较重的地区存在阶段性减收的情况。为了防止出现问题，必须未雨绸缪，按照党中央、国务院的决策部署，财政部从多方面对地方提出要求，切实做好保障工作。我国经济发展潜力大，韧性强，长期向好的趋势也没有改变。随着复工复产，经济的逐步恢复和持续的健康发展，财政收入也会不断增加。

许宏才强调，就财政支出的结构而言，在现有财政支出的盘子里面调整结构回旋的余地还是比较大。随着疫情逐步得到有效控制，企业加快复工复产，经济社会各项工作走上正轨之后，“三保”的压力也是会逐步减轻的。当然，虽然有信心，但是我们也绝对不能掉以轻心，还是要高度关注和重视，要随时解决可能出现的问题。

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