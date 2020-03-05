财政部副部长详解“三保”责任如何划分

财政部副部长许宏才（中国网 董宁 摄）

人民网北京3月5日电（记者庄红韬）国务院联防联控机制定于2020年3月5日（星期四）下午2时举行新闻发布会，请财政部副部长许宏才介绍有效应对新冠肺炎疫情影响加强地方财政“三保”工作有关情况。许宏才介绍说，“三保”工作是关系基层政府履职尽责和人民群众的切身利益，党中央、国务院对此高度重视。总体来说，地方的“三保”现在是由各级政府来共同努力完成，主要是遵循县级为主、省级兜底的原则，中央财政给予积极支持。

许宏才表示，按照党中央、国务院的决策部署，财政部不断建立健全县级基本财力保障机制，强化“三保”工作的责任担当。总体来说，地方的“三保”现在是由各级政府来共同努力完成，主要是遵循县级为主、省级兜底的原则，中央财政也给予积极支持，建立了县级财力基本保障机制，另外还通过均衡性转移支付给予倾斜和安排。

对县级来说，要全面落实好保障责任。要提高认识，牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向，充分认识巩固基层“三保”在确保社会稳定、维护市场环境、提振市场信心方面的重要作用。要坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，也就是县级在安排预算的时候，必须高度重视这项支出，把它排到最前面。

对省级来说，要切实承担起主体责任。因为省以下财政体制是由各省制定的，县级财政状况怎么样，往往跟它的经济发展和所确定的财政体制密切相关。省级应当担负起调节省以下财力均衡的责任。对于财政困难的、经济发展比较滞后的、财政相对来说比较困难的地方，要加大倾斜和支持的力度。市级政府也要对所辖财力比较困难的区，加大倾斜的力度。除了财力上的支持之外，省里、市里还要注意了解各个县区的财政状况，摸排它的收入和支出，监控它的库款情况，保证对哪个地方、哪个县有缺口、有困难，做到心中有数，及时采取措施。

从中央财政来说，主要是给地方积极的支持和激励。一些地方受疫情影响大，单靠自身财力难以维持“三保”的，中央财政也要给予必要的支持。主要是在分配转移支付时，对这些地方加大支持力度，并且要求他们向该地区困难的县区倾斜。

除了各级政府和财政部门，各个部门和单位也同样要负起责任。各个部门、各个单位要统筹好本部门或者本单位的资金，要按照规定保障用于本单位行政事业单位人员的工资发放和正常运转，包括这次疫情防控的支出。有一些支出遇到的是突发情况，预算里面并不一定安排了，该调结构的时候就要果断的、及时的调整支出结构，保障重点支出的需要。

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