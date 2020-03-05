财政部：今后4个月地方将新增留用资金约1100亿元

财政部国库支付中心主任刘金云（中国网 董宁 摄）
人民网北京3月5日电（记者庄红韬）在今天下午举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部国库支付中心主任刘金云表示，国务院常务会议确定了阶段性提高地方财政资金留用比例。据测算，今后4个月地方将新增留用资金约1100亿元，实际上是增加了地方留用的现金流，有利于地方财政资金周转。
刘金云介绍，地方财政资金留用比例，就是把缴入中央国库的中央收入按照一定的比例就地划入地方国库，留归地方使用。这样做避免了把收入从地方收上来，然后再通过税收返还和转移支付拨付给地方，可以有效简化程序，有利于提高资金的使用效率。
3月3日，国务院常务会议确定了阶段性提高地方财政资金留用比例。3月1日到6月底，在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点。测算下来，4个月地方将新增留用资金约1100亿元，实际上是增加了地方留用的现金流，有利于地方财政资金周转。
刘金云表示，为抓紧落实国务院常务会议决策部署，财政部发文通知各地，明确要求地方，在此期间各地提高留用比例增加的现金流，要全部留给县级使用。除了阶段性提高地方留用比例外，财政部将密切关注地方县级库款运行情况。如果有的地方因各种原因存在支付困难，财政部还会及时通过加大资金调度力度，支持地方特别是基层财政切实保障疫情防控和“三保”支出需要。
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