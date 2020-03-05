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疫情期间，如何扶稳老百姓“米袋子”和“菜篮子”？

2020年03月05日21:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月5日电 （栗翘楚）“全国各地生活必需品市场供应总体充足，湖北及武汉生活必需品市场供给充足、运行平稳。”疫情期间，老百姓的“米袋子”和“菜篮子”，不仅关乎民生，更连着民心。如何保障生活必需品价格稳定和供应充足，今天商务部的这场网上例行新闻发布会给出了答案。

商务部市场运行司副司长王斌在发布会上介绍说，增加保供销售渠道、增强末端配送能力、加大惠民肉菜投放力度、保障特殊人群基本生活以及畅通农产品“出村进城”渠道等一系列举措的出台，确保了武汉乃至全国生活必需品市场的供应。

后期来看，随着疫情逐渐有效遏制，生产生活秩序进一步恢复，市场销售将进一步平稳回升。

全国生活必需品市场供应总体充足、价格基本平稳

据商务部监测，3月4日，百家大型农副产品批发市场粮食、食用油批发价格比1月底分别下降0.6%和0.3%；白条鸡、鸡蛋价格分别下降9.4%和17.5%；30种蔬菜批发均价下降8.4%，6种水果价格上涨2.4%；猪肉批发价格下降1.7%。

此外，为保障市场供应，商务部春节以来已累计投放中央储备冻猪肉5.5万吨，今天下午正在投放第五批中央储备肉2万吨，后期还将视情开展投放。

在北京，相关部门采取有力措施，通过加大库存备货储备、强化终端保供机制、畅通产供销渠道，多措并举保供应。据商务部监测，3月4日，北京13个区67个小区周边的商超，生活必需品备货充足、价格稳定、客流平稳，店内营业秩序正常。

打通保供配送 “最后一百米” 武汉社区直供不断改善

王斌介绍，湖北及武汉生活必需品市场供给总量充足、运行总体平稳，全省重点零售企业米面油、肉蛋奶、蔬菜等库存可供市场销售天数大幅提升。湖北省武汉市根据防疫封闭升级需要，不断完善社区保供措施。

当地相关部门通过增加保供销售渠道、增强末端配送能力、加大惠民肉菜投放力度、保障特殊人群基本生活四方面着手，组织开展社区团购、电商平台下单、涉农企业直配等模式，并组织公交车、邮政快递车等补充运力，打通保供配送的“最后一百米”。

据统计，3月3日，武汉市商超团购订单24.58万单，电商平台数量增至41家，订单量达41.7万单，71家涉农企业完成生鲜进社区13.04万份。

此外，武汉市政府将10元10斤“特价蔬菜包”供应量从每天6-8万份增至20万份，并组织下沉社区干部、志愿者主动上门为病人、残疾人提供代买药品服务，按时向低保户配送1次“特价蔬菜包”、“爱心蔬菜包”。

组织搭建产销服务平台 畅通农产品“出村进城”渠道

随着天气转暖,受上市量增加，采收运输不畅、餐饮企业及学校等集体伙食单位消费需求下降等因素影响，近期湖北、海南、江苏、广西等地的莴苣、莲藕、青椒、荸荠、柑橘、鸡蛋等局地农产品出现了滞销现象。

对此，商务部先后印发通知，部署做好产销对接，引导批发市场、零售企业、电商平台、物流企业等积极参与销售，组织搭建产销服务平台，畅通农产品“出村进城”渠道，已通过平台累计销售滞销的农产品1.3万多吨。

此外，据商务部监测，2月下旬，重点监测1000家零售企业日均销售额比2月中旬增长5.6%，这是自1月下旬环比连续负增长后，开始恢复正增长。其中，汽车需求上升，反弹增长较为明显，环比增幅达14.8%；通讯器材、家电环比分别增长11.7%和11.1%。

王斌表示，随着新冠肺炎疫情防控形势逐渐呈现持续向好态势，近期全国消费市场运行出现积极变化，市场销售触底回升。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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