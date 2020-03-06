多地探索快递员进小区

日前召开的国务院常务会议指出，各地要对邮政和各种所有制快递企业给予一视同仁的通行便利，推动打破乡村、社区“最后一公里”通行和投递障碍。随着疫情防控形势持续向好，全国多地正在采取措施，让快递员进入小区。
在上海浦东新区，快递员提供个人信息、企业提供隔离证明和承诺书后发放出入证；在浙江杭州，快递员凭“城市生活绿色通道”标识、杭州健康码绿码可进入小区；在湖南长沙，快递员佩戴口罩、接受体温检测并登记后，可进入小区投递快件。
“长沙市已形成快递企业、市邮管局、区督查组、街道、社区分级反馈机制，经初步整改，长沙超95%未发现疑似及确诊病例的小区，均允许快递员有序进入。”长沙市邮政管理局市场监管科科长金胜辉介绍。
安徽合肥市有关部门日前印发通知，要求疫情防控期间实施封闭管理的住宅小区，设有智能快递柜的，街道（社区）、物业公司应当允许快递员在出示“安康码”、测温合格和佩戴口罩后，通过指定路径直接投递到快递柜。
“小区不让进，我们只能门外等候，不仅工作效率低下，而且扎堆取件还存在传染的风险。”合肥市一名快递小哥说，希望小区能够按照实际情况，在采取防疫措施的前提下，为他们打开方便之门。
专家分析，新冠病毒通过邮件快件传播的风险比较低，因此“一刀切”式地禁止快递员进小区，不仅造成了快递效率的低下、增加快递小哥的工作强度，而且让收件人走出家门扎堆取件、面对面取件，反倒增加了接触频次，风险更高。
（新华社记者 魏玉坤 赵文君）
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