疫情之下的中国外贸：影响有多大 企业怎么办？

人民网北京3月5日电 （栗翘楚）“近期海外疫情的持续爆发与蔓延，增加全球经济下行的压力。对于外部需求环境可能进一步恶化的情况，中国如何应对贸易及相关产业链面临的风险？”

3月5日的商务部网上例行新闻发布会上，来自路透社的记者抛出了这样一个问题。

“我们将继续加强与贸易伙伴的合作，分享经验，提供帮助，共同应对疫情，保持贸易畅通，共同维护好全球产业链供应链稳定发展的环境。”商务部外贸司司长李兴乾给出了这样的答案。他同时表示，疫情对中国贸易的影响是暂时和阶段性的，中国外贸发展长期向好的趋势没有改变。

近期，关于疫情对中国外贸进出口的影响，成为广泛关注的话题。疫情对中国外贸的影响到底多大，外贸企业应该如何应对？今天的这场商务部网上发布会，给出了答案。

推动上下游协同复工复产 完善外贸产业链供应链

随着疫情在全球蔓延，截至3月5日，中国境外已有76个国家和地区发现新冠肺炎确诊病例。李兴乾表示，商务部一直在跟踪研究疫情对国际贸易带来的影响和挑战，已经采取一系列政策措施，对冲不利影响，还将出台有针对性的举措，保障和稳定产业链供应链畅通运转。

一是继续推动上下游协同复工复产。指导地方商务主管部门精准帮扶，从保障龙头企业入手，推动重点企业、龙头企业和配套企业协同复工复产，提高产业链复工复产的系统性、协同性。

二是加大财政金融支持。全面落实出口退税、出口信用保险、出口信贷等支持政策，切实降低企业成本。

三是完善外贸产业链供应链。推进国家外贸转型升级基地建设，以重点行业、龙头企业带动产业链上下游全面恢复产能。推进贸易平台和国际营销服务体系建设，推动国内外供应链畅通流转。

李兴乾表示，中国是全球产业链和供应链的重要环节，新冠肺炎疫情是全球面临的共同挑战，中国抗击疫情取得积极成效，防控经验弥足珍贵。商务部将继续加强与贸易伙伴的合作，分享经验，提供帮助，共同应对疫情，保持贸易畅通，共同维护好全球产业链供应链稳定发展的环境。

保订单、保市场 减费降税帮助外贸企业渡过难关

新冠肺炎疫情发生以来，中国与世界各国的贸易往来遭遇现实困难，保订单、保市场、保履约是外贸出口商面临的最大挑战，需要政府、生产企业及采购商等供需各方共同应对。

疫情之下，企业是最具创造力的社会单元。

企业首先按照分区分级策略，采取安全的交通运输方式，安排员工尽快返岗复工；严格员工生产和车间管理等环节科学防控，迅速复产达产，努力保证及时、高质量交付在手订单，为保市场、保份额提供产能支持。

其次，企业要加强与老客户沟通联系，加大宣传推介，帮助外方客观评价国内疫情和厂商生产状态，增强双方合作信心，实现产供销无缝衔接。

此外，企业要用好网络即时通讯资源，用好各类线上展会、交易平台，用好行业商协会在境内外的贸易促进渠道，宣传中国优质品牌和产品形象，积极与境外采购商开展供需对接，拓展网络设计和定制服务。

在企业发挥自身优势，开拓多元化国际市场的同时，政府必须优化营商环境，提供便利化服务保障，解决企业面临的困难和问题。中国政府已经面向全社会实施大规模减费降税政策，压减企业综合成本，帮助外贸企业渡过难关。

李兴乾表示，在外贸领域，商务部通过支持企业有效复工，快速复产，提高员工到岗率；扩大外贸信贷投放；加强与主要贸易伙伴沟通协调；支持市场采购贸易与跨境电商融合发展和提高信息发布和商事法律等公共服务水平五项措施帮助保障全球供应链。

推动贸易畅通 中日韩将迸发出更大贸易合作潜力

当前，随着疫情蔓延到全球多个国家，将对全球经济贸易增长带来一定压力，也将对我造成新的一定影响。其中，日本、韩国是我国非常重要的贸易伙伴，三国贸易结构互补，产业链深度融合。

新冠肺炎疫情发生以来，对包括中、日、韩在内的地区各国贸易发展都带来了不同程度的影响，主要体现在企业复工复产、员工返岗、物流运输以及供应链稳定等方面。

特殊时期，三国企业积极加强合作，减少对产业链的影响。

中国商务部采取一系列措施，全力维护外贸产业链供应链稳定。印发《关于在做好防疫工作前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》，出台应对疫情“稳外贸稳外资促消费”20条政策，指导企业一手抓疫情防控，一手抓有序复工复产，及时出台惠企政策，帮助企业渡过难关。

“中日、中韩贸易良性发展的趋势不会改变。”李兴乾表示，中国具有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，完整产业链优势无可替代。中国外贸发展韧性足、余地大，在全球产业链、供应链中的地位也不会改变。

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