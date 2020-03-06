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政府、企业、员工三方共同努力

稳就业办法多举措实（民生视线）

本报记者 李心萍 丁怡婷 宋豪新

2020年03月06日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。当前疫情防控工作正处在最吃劲的关键阶段，习近平总书记强调，要全面强化稳就业举措。

　　眼下，各地正在有序推动复工复产。智联招聘最新周报显示，目前仍有三成劳动者尚未返城，有29.3%的职场人仍在等待公司的复工通知。返岗者能否顺利复工？待岗者如何找工作？在岗者是否会面临减薪？记者进行了探访。 

　　——编 者

　　　　　　

　　“送人到岗”，返岗途中有保障

　　“省际班线全部停运，今年还走不走得成？”正月十五一过，如何返城返岗让四川省仁寿县宝马乡决心村村民钟维犯了难。“往年这会儿，大伙儿已经坐着长途汽车去深圳复工了。”

　　幸好，当地政府启动了“点对点、一站式”运输服务。日前，钟维就戴着口罩、背着行李，和32位同乡一起登上返深直达车。“这下好了，明晚就能到深圳，既能及时返岗，又不用担心传染。”

　　和钟维一样，受疫情影响，不少员工尤其是7500万跨省务工农民工的返岗路被“阻断”。劳动者有困难，政府帮扶得跟上。日前，人社部等有关部门纷纷出台政策，畅通劳动者返岗路。

　　先搭平台，摸清返岗需求。第一时间上线农民工“点对点”用工对接信息平台，支持各类企业在线填报员工的返岗需求，支持各地人社部门第一时间掌握这些信息，实现输入地和输出地的信息及时对接。

　　在广东，看着返岗人数从2万多人上升到3万多人，伯恩光学人力资源总监俞耀川悬着的心终于放了下来。“疫情期间，公司订单不停，节前用人总数超7.8万人，春节在岗仅有2.1万人，缺口极大。”让俞耀川没想到的是，上报用工需求后，广东省第一时间与员工比较集中的云南人社部门对接，启动省际帮扶协作调剂，帮助伯恩员工及时返岗。

　　再建机制，畅通返岗之路。人社部会同公安、交通、卫生健康等部门和国铁集团成立了农民工安全有序返岗复工“点对点”服务协调小组，组织专车、专列、专机等护送农民工安全返岗。

　　2月26日上午11时，搭载着88名农民工的EU1821次航班从四川交投巴中恩阳机场起飞，2个半小时后，航班抵达广州白云国际机场。该航班是四川巴中发出的首班农民工返岗包机。

　　据了解，巴中市作为四川劳务输出重点地区，为切实解决农民工返岗问题，当地人社部门积极与用工地人社部门、用工企业对接，由地方政府组织，企业承担包机费用，实施了“包邮”返岗行动。

　　最后强服务，做好疫情防控。“今年返岗，手里多了2张表，一张健康证明、一张返岗登记表。”钟维说，前者是由镇村两级卫生机构出具，证明本人及家庭成员没有疫情症状；后者由所属社区或村镇出具，证明其确属返城返岗人员。

　　当地人社部门有关负责人介绍，有了这两张表，相关部门就能核实和追溯出行人信息，并推送至目的地交通、人社部门，形成疫情防控的闭环。

　　政策护航，出行无忧。截至目前，全国已通过组织专车、专列、专机等方式，“点对点”运送农民工返岗超80万人，农民工的返程路日益通畅。

　　同舟共济，政府帮扶稳岗位

　　返岗有困难，不少员工借助信息技术，开启了“云复工”，实现“云在岗”。

　　因疫情影响，回武汉老家过年的刘国银迟迟不能返回江苏工作。尽管如此，身为双良冷却系统有限公司总经理的他，工作节奏和平时并无区别，他负责的全球最大全钢结构空冷塔项目正在有条不紊地开展。

　　“多亏了信息化办公软件和视频会议系统，能实现远程办公。只是上岗地点不同，工作进度不受影响。”刘国银介绍，公司职工通过远程办公等形式工作的，都算返岗复工。

　　复工了，在岗了，职场人依旧有烦恼。凯德集团董事会和高管自愿降薪，淡马锡宣布全员冻薪一年……智联招聘调研结果显示，有43.5%的受访者表示存在收入减少的风险。在岗员工的权益如何保障？

　　“我们将通过减免、缓缴社会保险费，返还失业保险金，发放援企稳岗补贴等措施来减轻企业的负担，帮助企业不裁员、少裁员，稳定和谐的劳动关系。”人社部副部长游钧说。

　　为应对疫情影响，国务院决定阶段性减免企业社保费、医保费和实施缓缴住房公积金政策，有望为企业减负6000多亿元，帮助企业稳定岗位。同时，人社部、财政部还宣布，放宽失业保险返还申领条件。只要中小微企业裁员率不超过5.5%，30人以下的企业裁员率不超过20%，都可申领返还企业所缴上年度失业保险费的50%。数据显示，截至目前，全国已向11万户企业发放稳岗返还34亿元。

　　“侨银环保向旗下3.5万多名环卫工人承诺，我们不减薪、不裁员、不离弃；向社会承诺，我们不畏惧、不退缩、不添乱，为战胜疫情提供环保保障。”日前，侨银环保的“六不承诺”鼓舞了全国各地的环卫工人。

　　“环卫工人也是抗疫一线的战士，他们的工作很累很脏很危险，企业必须关心和爱护他们。”公司执行总裁陈立叶坦言，一个拥有3.5万名员工的劳动密集型企业，要做到这“六不承诺”并不容易，多亏了各项利好政策的帮忙。“尤其是减免社保费，极大地减轻了企业的负担。”

　　更让陈立叶意外的是，广东省人社厅主动上门，提醒企业可以申请认定扶贫基地。“我们有很多环卫工人都是贫困人口，如果申请成功，不仅企业能领取一次性补助30万元，每个贫困者还有5000元补贴。” 陈立叶说，这样一来，企业稳岗保薪的信心更足了。

　　不过，受疫情影响，部分企业生产经营确实面临困难。“对此，我们鼓励企业和职工同舟共济、共克时艰，指导企业和职工通过协商，采取调整薪酬、缩短工时、轮岗轮休等方式来稳定岗位。”游钧说，对暂无工资支付能力的，企业经与工会或职工代表协商，可以延期支付职工工资；对确实需要裁员的，依法规范裁员，防止违法裁员，切实保障劳动者的合法权益。

　　根据人社部的通知，对受疫情影响、用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工，指导企业参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定与职工协商，在一个工资支付周期内按劳动合同规定的标准支付工资；超过一个工资支付周期按有关规定发放生活费。

　　专家建议，企业调整薪资前与员工充分沟通，以期得到员工的理解。同时，企业可以承诺度过危机后对员工进行相应的补偿，并与员工签字确认，以确保双方的权益。

　　共克时艰，待岗在家心不慌

　　“村里贴了招聘公告，二维码‘扫一扫’就能找岗位。加上镇劳动保障所推荐，我已经在家附近的包装厂上班了，月工资3000多元！”陈细英是江西省高安市石脑村的贫困劳动力，原本在广东东莞一家电子厂务工，受疫情影响迟迟未能返岗，加上儿子即将成家，她打算在本地找份工作。

　　“我们市有6458名外出贫困劳动力，目前还有2100余人滞留本地。”高安市就业局局长葛君介绍，为了拓宽就地就近就业渠道，高安市一边开通微信公众号，发布了近1900个用工岗位，并将招聘宣传单贴至各个村庄；一边积极开辟公益性岗位，确保疫情期间滞留贫困劳动力稳定就业不返贫。

　　我国外出务工的农民工有1.7亿人。受此次疫情影响，不少地区的农民工不能外出或不愿外出，只能待岗在家。参加技能培训，提高自身能力，成为不少人的迫切需求。

　　“每天2小时网课，学习日式保洁方法，课后再练习2小时，日子过得很充实。”吉林省长春市农安县村民康敏信心不减。大城市家政缺口大，在家把基本功练好，疫情结束后不愁没有好工作。

　　看准需求，有关部门再次化身“服务员”，启动“互联网+职业技能培训计划”。今年将遴选50多家优质线上职业技能培训平台，推出覆盖100个以上职业（工种）的数字培训资源，补贴开展100万人次以上的线上职业技能培训。

　　受疫情影响就业进度的，还有高校毕业生这一重点群体。武汉大学研三学生吴婧雯便是其中一员。“去年下半年忙于实习，没太参与秋招，准备将心思集中放在春招。现在疫情导致市场招聘需求下滑、招聘进程延迟，后期还有论文答辩。面对这双重压力，确实有些着急。”她说。

　　为解决这一问题，多途径招聘渠道正在开辟。教育部与5家招聘网站合作，推出“24365校园招聘服务”，第一批80余万个岗位上网；国投集团国投人力推出“国聘行动”，汇聚70余家央企、近50家优质民企，进行线上“云招聘”；3月份各地各高校还将举办近2万场网上招聘活动……线上宣讲、视频面试等在线招聘模式日益丰富，促进高校毕业生与用工企业精准对接。智联招聘数据显示，复工后第四周，人才市场在供需两端都呈现持续回温的趋势，招聘职位数环比增长21.43%，求职行为环比增长35.05%。

　　“借助这些渠道，我已经向几家心仪的企业投递了简历，正在等待笔试面试通知。面对挑战，我们能做的就是把心态放平和，拓宽就业选择面，最后一定会有满意结果。”目前在山西太原家中等待返校的吴婧雯，正积极为就业和毕业论文做充足准备。

　　2月28日，在江苏江阴海达橡塑股份有限公司，车间正热火朝天地进行生产。企业当前返岗率约90%，因疫情影响的待岗员工中，有20多人来自湖北。副总经理胡蕴新介绍，对于操作工，公司与职工协商优先使用带薪年休假的方式，按照相关规定正常发放工资；用完年休仍不能返岗的，按江阴最低工资标准进行发放，每个月2020元，“疫情之下，湖北籍员工可以安心在家等待返岗，企业和职工一块同舟共济、共克时艰，等待他们平安归来。”


　　《 人民日报 》（ 2020年03月06日 19 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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