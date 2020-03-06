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加强融资支持，减免企业税费

政策“组合拳”帮小企业渡难关（新看点）

本报记者 屈信明 戴林峰

2020年03月06日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“作为疫情防控重点保障物资生产企业，我们新购置设备支出可抵扣企业所得税，还可享受全额退还增值税增量留抵税额等优惠。”江西南昌依佰汇制衣有限公司财务经理涂军平说，在税收优惠政策帮助下，公司花费202.5万元购置口罩机、热熔机等设备，开足马力转产口罩。

　　疫情发生以来，相关部门和各地出台了许多帮助小微企业渡过难关的政策，记者进行了梳理。

　　增支持，助力企业经营发展

　　缓解融资难融资贵。央行设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点企业提供优惠利率贷款。发放的贷款贴息后，企业实际成本平均为1.28%。近期增加再贷款、再贴现额度共计5000亿元，对符合条件的企业采取市场化方式支持。支农、支小再贷款利率从原来的2.75%下调至2.5%。

　　银保监会等部门要求地方法人银行主动申请人民银行新增再贷款、再贴现额度，积极配合政策性银行新增信贷计划，以优惠利率向民营、中小微企业发放贷款。

　　延长贷款还款期限。对今年1月25日以来到期的困难中小微企业贷款本金，银行业金融机构应根据企业延期还本申请，结合企业受疫情影响情况和经营状况，通过贷款展期、续贷等方式，给予企业一定期限的临时性延期还本安排，还本日期最长可延至今年6月30日；对今年1月25日至6月30日中小微企业需支付的贷款利息，银行业金融机构可给予企业一定期限的延期付息安排，贷款付息日期最长可延至2020年6月30日，免收罚息。

　　减负担，帮企业轻装迎挑战

　　财政部等部门为支持广大个体工商户复工复业出台有关增值税政策。自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

　　保障个体工商户电气供应。2020年上半年，对受疫情影响无力足额缴纳电、气费用的个体工商户，实行“欠费不停供”措施。商贸流通、餐饮食品、旅游住宿、交通运输等行业个体工商户用电、用气价格按照相关部门出台的阶段性降低用电、用气成本的政策执行。

　　优服务，让企业切实享受政策利好

　　困难面前，要缓解经营压力、实现有序复工复产，不少小微企业希望能够便捷、高效地享受到政策利好。

　　银保监会等部门要求银行业金融机构积极对接中小微企业融资需求，建立绿色通道，简化贷款审批流程；税务总局等部门大力推广“非接触式”办税缴费服务，进一步拓展网上办税缴费事项范围……

　　专家认为，一方面，相关主管部门要做好服务下沉，把政策讲明白、送到位；另一方面，小微企业要主动关注政策变化，积极与主管部门接触，把这些政策“及时雨”用好、用足。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月06日 19 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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