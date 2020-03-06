各级财政投入疫情防控资金1104.8亿元

本报北京3月5日电 （记者曲哲涵）财政部副部长许宏才5日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，疫情发生以来，财政部门积极发挥职能作用，切实加强防疫经费保障，截至3月4日，各级财政共安排疫情防控资金1104.8亿元，目前已使用714.3亿元，主要用于救治患者、医务人员工作补贴、医院购置收储疫情防控物资以及救助困难家庭等，后续还有390.5亿元可投入使用。
目前，中央财政已拨付湖北省疫情防控资金62亿元。从本月起，财政部对湖北省实行按周调度资金制度，保证省库款资金周转需要，确保当地疫情防控经费充足，兜住“三保”底线，支持企业复工复产。
据介绍，去年我国减税降费规模超过2万亿元，加上疫情影响，短期内一些地方财政收支平衡压力加大。对此，财政部将通过加大转移支付力度、鼓励地方统筹使用结转结余资金、提高地方财政资金留用比例等措施，提高基层财政“三保”能力。（相关报道见第二版）
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