地方财政满足“三保”没问题（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（19））

近日，辽宁省沈阳市康平县通过出台惠企政策，多措并举帮助企业解决资金、能源等方面问题，在做好疫情防控的同时助力企业复工复产。截至3月5日，该县企业复工率达到85%。图为沈阳时代塑编包装有限公司员工正在工作。

新华社记者 龙 雷摄

在新冠肺炎疫情影响下，地方财政“保基本民生、保工资、保运转”情况如何？3月5日，财政部副部长许宏才在国务院联防联控机制新闻发布会介绍，近年来中国经济持续健康发展，各级财政保障能力不断增强，在预算安排上能够满足基层“三保”需要。未来，随着疫情得到有效控制，企业加快复工复产，经济社会各项工作走上正轨后，“三保”的压力会逐步减轻，财政收支的矛盾将得到缓解。

地方财政运行稳定

“支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。”许宏才介绍，疫情发生以来，财政部积极做好疫情防控经费保障和基层“三保”工作。

完善政策制度体系。中央财政积极发挥职能作用，一方面加强防疫经费保障，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控；另一方面，出台一系列税费优惠政策，助力复工复产，做到防控疫情和推动经济社会发展两手抓，稳定社会预期、提振企业信心，确保地方财政可持续。

加大转移支付补助力度。截至3月4日，各级财政共安排疫情防控资金1104.8亿元，目前已使用714.3亿元，未使用资金390.5亿元。其中，中央财政已专门安排257.5亿元，并在去年四季度已提前下达转移支付的基础上，预拨了一般性转移支付资金，要求地方加强资金拨付和使用等工作，缓解财政支出压力，有力保障基层“三保”资金需要。

加强库款资金调度。为密切关注地方财政库款的情况，财政部建立全国县级财政库款监测机制，根据各地特别是湖北等受疫情影响较大地区的财政库款情况，加强资金调度，确保疫情防控、“三保”等资金及时足额拨付到位。

“从目前情况看，地方财政运行情况总体稳定，疫情防控经费得到了充足保障，基层政府的‘三保’没有出现风险问题。” 许宏才表示。

安排湖北防控经费62亿

湖北是疫情防控的决胜之地，全力支持湖北，在加强疫情防控的同时做好“三保”工作尤为重要。

积极做好湖北省疫情防控经费保障工作。疫情发生以来，中央财政安排湖北省防控经费62亿元，用于患者的医疗救治、医务人员的补助、医院的建设和设备的购置以及公共卫生防疫。许宏才表示：“这些资金按照急事急办、特事特办的原则，在中国人民银行和相关商业银行的密切配合下，开通了绿色通道，很快就能够到达湖北。”

建立对湖北省按周调度资金的工作机制，加强基层“三保”支出库款的保障。根据其财政收支状况、库款运行、债务发行和兑付等情况综合考虑，及时按周调度资金，保证湖北省库款资金周转的需要。从3月份开始实施周调度机制，目前第一周已经向湖北省提前拨付资金350亿元。

此外，许宏才表示，财政部还要督促湖北省财政厅加强对县区财政库款保障的支持，由湖北省财政厅做好把资金拨付到省级部门及省以下各县的工作。

加快下达转移支付

“三保”的责任如何划分？许宏才介绍，地方“三保”由各级政府共同完成，主要遵循县级为主、省级兜底的原则，中央财政给予积极支持，建立县级财力基本保障机制，同时通过均衡性转移支付给予倾斜和安排。

对县级来说，要全面落实好保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序；对省级来说，要切实承担起主体责任，对于财政困难的、经济发展比较滞后的、财政相对来说比较困难的地方，要加大倾斜和支持的力度；对中央财政来说，要给予地方必要支持，在分配转移支付时对受疫情影响比较严重的地方加大支持力度。

中央财政在全力做好疫情防控经费保障的同时，进一步加快转移支付预算的下达进度，向地方预拨医疗卫生、稳就业、稳投资、财力补助等方面资金1839亿元，支持地方做好疫情防控、复工复产和“三保”等方面工作。

截至目前，中央对地方转移支付已下达6.28万亿元，比去年同期增加1.26万亿元。其中，均衡性转移支付下达16032亿元，县级基本财力保障机制奖补资金2844亿元，基本公共卫生服务补助资金603亿元，医疗救助补助资金260亿元，医疗服务与保障能力提升补助资金173亿元，中央基建支出439亿元。

“财政收入与经济运行密切相关，我国经济发展潜力大、韧性强，长期向好的趋势没有变，结构调整的空间和回旋的余地都比较大。随着疫情形势的好转，经济回暖向好，财政收支的矛盾也会得到缓解。”许宏才表示。

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