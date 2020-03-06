中国将全力稳住外贸基本盘

连日来，福建晋江外贸企业在严格做好各项防疫措施的前提下，加快了复工复产的脚步，生产线上一片繁忙的景象。图为3月4日，在晋江一家外贸出口儿童玩具的企业车间里，工人在生产线上组装玩具童车。

董严军摄（人民视觉）

3月5日，商务部召开网上例行新闻发布会。商务部外贸司司长李兴乾就当前外贸领域热点问题回答中外记者提问。

据李兴乾介绍，疫情发生以来，商务部指导全国商务系统持续监测外贸运行，第一时间了解外贸企业难点、痛点，推动出台有针对性的措施，精准帮扶企业。从地方和行业反映的情况看，国内外贸企业除了面临复工难、运输难等共性问题外，还面临接单难、履约难、国际物流不畅、贸易壁垒增多等外部难题，外贸形势更加严峻。李兴乾说，考虑到每年一季度受春节因素影响，进出口都会出现一定波动，今年加上疫情因素，进出口出现波动在所难免。但影响是暂时和阶段性的，中国外贸韧性强，竞争力强，企业的创新能力和市场开拓能力也很强，外贸发展长期向好的趋势没有改变。

为把疫情对外贸发展的影响降到最低，商务部会同各地方各部门密集出台稳外贸政策，综合利用财政、金融、出口信保等手段支持外贸企业抓紧复工复产，保市场、保订单。目前，复工复产进度明显加快。其中，浙江、天津重点外贸企业已100%复工，广东、江苏、上海、山东、重庆复工率超70%，外贸大省引领带动作用明显。“随着各项稳外贸政策措施效果显现，各地企业顺利复工复产，全国进出口已经出现恢复性增长的积极势头。”李兴乾说。

下一步，商务部将加大稳外贸政策支持力度，全力稳住外贸基本盘，丰富政策工具箱，更加精准帮扶企业。

具体来看，稳外贸政策将主要突出四个着力点：一是金融支持，扩大外贸信贷投放，满足贸易融资需求，支持有市场、有订单的企业有效履约，通过优先保障外贸资金链来畅通产业链、供应链。二是保险支持，进一步扩大出口信用保险短期险覆盖面，促进费率合理下降，有效服务外贸发展大局。三是财税支持，进一步完善出口退税政策，切实降低企业成本，减轻企业负担。四是推动贸易畅通，加强与贸易伙伴的沟通协调，推动世贸组织成员间加强合作，解除不必要贸易限制措施，营造良好的国际贸易环境，共同维护全球供应链的稳定健康发展。

(责编：杨曦、庄红韬)