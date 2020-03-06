疫情风险分区分级后，这些知识点你get到了吗？

目前，除湖北省、北京市外，全国其他地区依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区。

如何准确认识分区分级精准复工复产，怎样科学落实和精准施策，低风险地区出门还需要戴口罩吗？针对这些问题，你还需要get以下知识点。

一、风险级别不同的地区怎样精准施策？

1、低风险地区：实施外防输入的策略。

全面恢复生产生活秩序，取消道路通行限制，帮助企业解决用工、原材料、资金设备等方面的困扰和问题，不得对企业复工复产设置条件，不得以审批、备案等形式为借口，拖延企业复工复产的时间。

2、中风险地区：实施外防输入、内防扩散的策略。

尽快有序恢复正常的生产生活秩序，组织人员有序返岗，指导用工企业严格执行消毒、通风、测温等要求，降低人员密度、减少人员聚集、加强人员防护、消除风险隐患，做到疫情防控与企业复工复产同步推进。

3、高风险地区：实行内防扩散、外防输出、严格管控策略。

要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。这里有一个前提，高风险地区也要保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及其他涉及重要国计民生企业的正常运转。

二、分区分级的标准是什么？如何动态调整？

各省市根据中央指导意见，结合每个省市的情况把辖区每个县域分成低、中、高风险三级。根据疫情情况综合研判，由省级人民政府进行分析评估后，对符合调整条件的县域及时调整分级。

例如，浙江县域疫情风险地图“五色图”以累计确诊病例数、本地病例占比等为评估指标，将各县(市、区)分为高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险地区，分别用红、橙、黄、蓝、绿五色表示，形成疫情地图，并持续动态评估。

截至3月1日24时，浙江省县域疫情风险地图“五色图”已更新，该省所有县(市、区)均为绿色低风险，疫情态势持续向好。

三、风险级别不同的地区水路运输服务有何区别？

低风险地区：客船载客率不超过90%（设置发热乘客隔离区的除外）。

中风险地区：客船载客率不超过70%。

高风险地区：客船载客率不超过50%。

四、中风险地区小区还要继续封闭吗？

要根据疫情风险等级来判断。

在中风险地区，以现有病例和流行病学调查以及疫情分析为线索，确定防控管理场所和人员，实施精细化管理。如果是学校发生疫情，要精准到班级，如果在工厂，那要精准到工作间、工作场所。在村以户为单元，实施针对性的防控策略。

高风险地区，除了上述这些措施以外，还要限制人员聚集，采取封闭管理等限制人员进出的管控措施。

五、低风险地区出门还需要戴口罩吗？

需要。低风险地区不等于没有风险，有些区域刚刚从高风险、中风险等级调整到低风险等级，这些区域的居民还是要做好个人防护。

六、风险级别不同地区的医疗防护物资供应有何不同？

第一，要继续聚焦湖北省和武汉市及其他高风险区域，全力做好医疗物资保障工作。

第二，对北京市和其他重点区域，根据物资紧缺程度分类实施调配，按照确保重点急需的原则，做好紧缺医疗物资的供应保障。

第三，对低风险地区原则上由所在的省市区按属地原则做好医疗物资的保障供应。

(责编：罗知之、孙阳)