海关总署：前2个月我国外贸进出口4.12万亿元

人民网北京3月7日电 （栗翘楚）记者从海关总署获悉，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值4.12万亿元人民币，比去年同期（下同）下降9.6%。其中，出口2.04万亿元，下降15.9%；进口2.08万亿元，下降2.4%；贸易逆差425.9亿元，去年同期为顺差2934.8亿元。

受新冠肺炎疫情和春节假期延长等因素影响，我国前2个月外贸进出口出现下降。

“我国经济贸易具有较强的韧性和惯性，外加大宗商品装船期和企业进口节奏的原因，前2个月进口仅有小幅下降，疫情对进口的影响尚不明显。”海关总署有关司局负责人给出了这样的答案。

今年前2个月，我国一般贸易进出口比重继续提升；对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长；民营企业进出口降幅小、比重提升；大宗商品和重点民生消费品进口较快增长……

降中有升。在外贸进出口总体下降的情况下，仍有一些领域传递出积极信号。

今年前2个月，我国与“一带一路”沿线国家合计进出口1.3万亿元，占我国外贸总值的31.7%，比重首超3成。海关总署有关司局负责人表示，与“一带一路”沿线国家经贸合作的深化拓展了我国外贸发展的空间，对稳定我国外贸基本盘起到重要支撑作用。

此外，民营企业进出口占比提升，也反映出国内营商环境的持续优化，是我国外贸内生动力和发展活力的重要表现。大宗商品和重点民生消费品进口较快增长，有力保障春节前后市场供应和重点民生商品价格稳定。

尽管新冠肺炎疫情短期内对外贸进出口造成一定冲击，但我国外贸发展韧性强，企业的适应力和市场开拓能力也很强。

疫情防控期间，海关总署出台了保障疫情防控物资零延时通关、应对疫情影响促进外贸稳增长、支持中欧班列和综合保税区发展多项政策措施，全力支持外贸企业复工复产和外贸稳增长。

据海关数据监测情况，2月份外贸进出口值与企业申报报关单量都呈逐旬递增态势。根据对2552家外贸样本企业调查情况，80.6%的企业已经复工。

随着疫情防控取得积极成效、各项政策措施逐步落实、外贸企业复工复产步伐加快，市场信心也在稳步恢复。

“应该说疫情对进出口的影响是暂时和阶段性的，外贸发展长期向好的趋势没有改变。”海关总署有关司局负责人如是说。

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