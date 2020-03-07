杨岭才：疫情下，互联网产业由消费互联网向产业互联网升级

人民网北京3月7日电 （王子侯）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。中国电信集团公司业务创新中心主任杨岭才表示，过去，互联网产业处于娱乐、社交、购物的消费互联网阶段，这次疫情冲击，使我们的互联网快速向产业互联网升级。升级不仅仅是在工业制造、智能制造领域，今后可能会很快向智能社会转变。
“我们讲信息通信产业是整个国民经济中的基础性、战略性、先导性产业。过去总是从文字上理解，这次切身体会到，没有现代信息通信网络的基础，可能一切都是在云端，难以走入我们美好的现实。我们在疫情期间，都亲身感受到的信息经济、信息产业对社会的贡献和重要性。”杨岭才表示。
对于5G信息通信新技术加持下的产业融合，杨岭才认为，过去，互联网产业处于娱乐、社交、购物的消费互联网阶段，这次疫情冲击，使互联网产业快速向产业互联网升级。升级不仅仅是在工业制造、智能制造领域，今后可能会很快向智能社会转变。过去讲智慧城市，更多是在城市的物理性设施，包括灯杆、井盖、报警系统等硬件设施的智慧化、智能化管理。
“未来，智慧城市要向智慧治理转变，从对物的管理转变为对人的服务和管理，这是一个很突出的变化。”杨岭才说。
“另一方面，前几年出现的数字孪生，下一步从数字孪生的概念来讲，可能会把我们物理世界和现实社会共生一个数字社会、数字世界。通过数字世界来深刻理解构建一个数字世界来重新演绎、模拟、推演整个现实世界和现实社会的发展。”杨岭才补充道，下一步基于人工智能方方面面的结合，会逐渐步入现实。
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