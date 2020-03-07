刘鸿光：加强大数据管理 进一步释放潜能

人民网北京3月7日电（王子侯）6日，由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。中国联通在线信息科技有限公司副总经理刘鸿光表示，面对此次全国突发的疫情，整个通信行业都很好的应对了此次突发疫情的相关需求。电信运营商需要思考如何将大数据，在不违反相关法律和用户个人隐私下，合法、高效地提供给政府在防控疫情中使用。

刘鸿光介绍，此次通信行业应对疫情之所以能较为成功，与多年来整个行业发展，从基础设施建设，到云资源存储部署，再到从业人员的培养建设和素质提升，都是密不可分的。“疫情发生以后，从国家层面、地方政府层面、街道社区层面等各层面，都迅速反应，出台了各样的防疫小程序、H5，这种快速及时的应急变化，是整个产业提升所带来的。”刘鸿光说。

“疫情期间，我们三家电信运营商都推出了有关应用，比如发送一条短信，就能授权查询用户一个月或者15天内到访的省市信息。这种应用短时间内就能推出，但是这些数据资源，即使在应急的情况下，如何保障数据合理合法的使用，我认为在法制建设上，整个体系机制的保障是不足的。希望国家能出台相关立法规定，让大数据这个富矿的潜能，将能够进一步被释放。”刘鸿光说道。

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