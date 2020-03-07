林晓东：5G等信息技术的发展将受市场驱动

人民网北京3月7日电 （易潇）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国企业的经营状况备受关注。由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。中兴通讯副总裁林晓东结合企业自身的经历着重谈了后疫情时代新一代信息通信产业技术加持下的发展问题。

林晓东认为，在后疫情时代，5G等信息技术的转型以及产业融合发展，将从技术驱动、政策驱动转变为市场驱动。

据林晓东介绍，作为设备提供商，中兴通讯支撑了多地的防疫信息通信保障工作，协同运营商打通和保障一线防疫通信的生命线，包括武汉的防疫中心、黄冈的小汤山医院等。

“我们也助力四川电信，利用5G技术实现了四川大学华西医院与成都市公共卫生临床医疗中心在全国首次实现了新型冠状病毒5G远程会诊。”林晓东认为，5G的特性非常适合在特殊情况下进行高效、便捷、健康、安全的诊疗。

此外，林晓东还建议社会学家、心理学家，能够更多充分研究一下在新一代信息通信技术加持下，用户及社会群体的行为学、心理学的变化提出一些指导意见。“引导大家更多做到‘软硬一体’，才能促进整个大的新的基础设施建设下更好的发展。”他说道。

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