庄仁峰：从数字身份、层级管理推动现代化治理

人民网北京3月7日电 （王子侯）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。中国移动中移互联网有限公司副总经理庄仁峰表示，要实现国家治理的现代化，关键要一步步实现各类组织治理能力的现代化，而这次疫情防控恰恰体现了组织治理现代化的重要性。

庄仁峰介绍道，疫情发生之后，基层社区网格化管理成为防控的关键环节，疫情期间有近400万名城乡社区工作者奋战在65万个城乡社区的疫情防控一线，平均6个社区工作者守护着一个社区，每名社区工作者面对350名群众，管理工作异常繁重。

庄仁峰指出，从行业的角度看，互联网行业从服务对象可分为消费互联网、企业互联网，以及引入物联网后的工业互联网。消费互联网主要面向个人，这块我们国家比较发达，甚至在已经处于全球领先位置；企业互联网是面向组织，涉及到企业、政府、社区等各类组织形态，这个领域发展还相对比较缓慢，但它的发展将影响国家治理能力现代化的后续进程，需要我们进一步关注与推动。

对于后续如何更好地助力国家治理现代化，庄仁峰认为有两个关键点：第一点数字身份（ID）。人员管理是组织治理的基础，只有人管好了才能管信息。要实现组织治理的现代化，首先是要解决数字身份问题。运营商的手机号码是现阶段的最佳手段，因为手机号码已全部实名制，而且具有强大的通信属性，便于信息的触达与流动。在管好人的基础上，可叠加衍生出各种各样的治理应用，比如疫情信息采集，一条短信小程序下去，结合运营商的认证能力，可快速实现个人疫情信息采集，如果基于号码加上运营商漫游大数据，便成了健康码的应用。展望未来，随着数字身份和数字签名的推广，数字身份体系将进一步完善，数字应用的安全性也将得到进一步保障，将会进一步促进我们国家企业互联网的快速发展。

第二点是层级管理。从结构上来看，自下而上分别是社区（村）、街道（镇）、区（县）、地市以及省份。在推动各级组织治理现代化的过程中，不仅需要考虑该级组织管理员对其管辖范围内个体的管理，还要考虑上级的各层级单位对下级单位的管理。例如对于社区，涉及到社区管理员对居民的管理以及街道管理员对管辖范围内各个社区管理员的管理。当每个社区管理员能用标准化的方式管好社区内每个居民的信息，街道管理员只要采用同样的方式管好每个社区管理员，这样通过各个层级的管理标准化、平台化以及信息化，整个社区治理能力现代化水平将大大提升。

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