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杜兰：新一代信息技术将赋能中国经济

2020年03月07日13:28  来源：人民网-IT频道
 

人民网北京3月7日电 （易潇）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国企业的经营状况备受关注。由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。在谈到人工智能将在5G背景下发挥何等作用时，科大讯飞高级副总裁杜兰认为，主要存在以下四种刚需应用场景：

一是在人力资源不足的地方。杜兰表示，在某些专业领域中，人才资源的供应远不能满足社会的实际需求。以医疗领域为例，面对基层医师缺乏的现状，“智慧医疗” 可以辅助一线医生进行病情诊断。

二是在人力做不到位的地方。他认为，很多服务领域的工作效果会受到人力的执行力、执行质量、客观工作量等因素的影响。比如在政务领域，对于政务通知的盲区。

三是在人人交流有风险的地方。在面对面进行交流的过程中，存在被感染的可能。“比如在疫情期间，我们可以为医务工作者提供远程电子病历记录；为工作者提供在线会议和办公；为基层社区工作人员提供机器翻译服务。”他说道。

三是在人人交流不满足的地方。因受地域、时间、技术、人力资源分配不均等因素的影响，人与人之间不能进行充分的交流和了解。杜兰举例道：“比如在教育领域，在异地教学的场景中，我们的线上直播教学系统，可以让老师更好的教，帮助孩子更好的学；在师资队伍数量不足的环境中，我们通过人工智能技术为更多偏远山区的孩子带去优质的学习资源，让山村的孩子们能够讲出一口地道的美语。”

杜兰认为，未来为战“疫”所做的一系列防控措施都将改变人们的工作和生活方式。“我们相信，新一代信息技术的创新发展，必将为中国经济的增长带来新的动能和韧性。”

(责编：易潇、夏晓伦)
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