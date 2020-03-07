张雷：5G网络将加速无人机和云技术结合

人民网北京3月7日电 （易潇）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国企业的经营状况备受关注。3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。会上，河南正大航空工业股份有限公司董事长张雷着重谈到了无人机、AI等新技术在战疫期间发挥的作用。

张雷表示，疫情期间，正大航空为河南部分乡镇和地市提供义务消喷工作。通过无人机喷洒、远程操作极大的避免了交叉感染。

张雷指出，随着5G网络技术的全覆盖，未来还将会改变无人机系统、架构无人机和云端的建设。“5G带来的高带宽、低延时、低抖动会给行业带来突飞猛进的发展，将加快无人机和云技术的结合。”他表示。

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