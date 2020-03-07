王航：“互联网+医疗”服务模式将成为未来社会的基础应用

人民网北京3月7日电（许维娜）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。好大夫在线创始人兼CEO王航在发言中表示，“‘互联网+医疗’在下一步创新过程中，应总结疫情期间的工作，通过技术平台的搭建、运营模式创新等方面进行探索，成为未来社会的基础应用。”
王航指出，“互联网+医保”新服务模式的发展，也带来了不少难题。“如当互联网和医保相结合起来之后如何避免医保的滥用，如何把效率提升，把成本再降低，真正替医保省钱等多项复杂问题需要解决。”
王航表示，在这次疫情防控期间，互联网医疗之所以受到大家的关注，起到很大的贡献，主要是互联网平台几个特性得以充分的展现。
一是跨地域调动医生资源的能力，患者可通过第三方平台随时随地联络到医生；
二是前期的人工智能一类新技术的积累储备，为这次疫情期间能够短期内解决大量的患者需求提供了一个很强有力的技术平台的支援；
三是在基础平台和基础的政策发挥储备上。2018年国家允许线上诊疗，特别是线上复诊，支持它成为正式合法的线上服务。
“这次互联网医疗行业在互联网上像是开辟了一个防控疫情的第二战场。”王航介绍说。
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