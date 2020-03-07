张明平：疫情之下，更加明确了数字基建是刚需 

人民网北京3月7日电（许维娜）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’·信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。朗新科技集团副董事长、创新事业部总裁张明平在发言中表示，“通过这次疫情，可以更加明确了数字基建是刚需，是国家和全社会的刚需。既是现在防疫的需要，也是复工复产的需要，也是今后经济恢复发展的一个必然要求。”

张明平表示，此次疫情带来的变化，让大家对数字化的发展形成了更多的共识。“我认为，在这个时候，推进数字基建确实是既有需要，也恰逢其时。”他强调，数字基建的推进，要统一规划，要分步实施，要明确市场的主体，特别是要强调应用为本，不能搞一般性的大水漫灌。

张明平指出，新一代信息技术及其应用是一个整体，如何实现场景落地需要三方面，一是城市治理，二是产业升级，三是智慧生活。“这三大场景的综合利用，既要打好基础，又要建好平台，同时在这个基础上来推进5G和人工智能的应用。”

张明平介绍，疫情期间，朗新科技一方面抓捐赠，向湖北捐助一千万医疗物资。另外，把朗新科技线上的教育平台和内容在疫情期间全部免费开放给用户来使用。另一方面，发挥技术优势科技战“疫”，开发了“七通一平台一码”和“锡康码”。

“朗新科技总部在无锡，近年来很大的一个问题就是数据没有打通。下一步，我们将以一个超级APP的形式把数据打通，使它融合才具有数据价值。”张明平表示，要有大的平台观念，这样把入口、数据、方方面面的应用都能够迅速把它打通，这样整个智慧城市才能在过去的基础上有一个大的升级和应用。

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