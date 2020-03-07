戴炜:科技是疫情防控和经济复苏的“神兵利刃”

人民网北京3月6日电 （赵爽）3月6日, 由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。 在谈到5G、AI、大数据等新技术助力疫情防控时，联想集团副总裁、中国服务事业部总经理戴炜表示，这场蔓延全国的肺炎疫情，发生在人工智能、大数据、云计算等信息技术普及应用、各行业智能化转型升级、经济动能转换的重要节点上，使得这场疫情不仅成为一场全民战“疫”，更成为一场科技战“疫”。

戴炜举例讲到，从5G助力远程会诊，到大数据技术支持发热门诊地图、患者相同行程查询，从AI算力加速新药和疫苗研发，到智能机器人开展消毒、清洁工作等等，在这场抗疫阻击战中，科技犹如一把“神兵利刃”，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等疫情防控一线发挥了重要作用，极大提升了国家疫情防控的战斗力。

针对自身企业而言，联想在这场科技战“疫”实践探索中总结出以下两点：一是通过及时高效的IT部署和服务，全力驰援各地医院、城市防疫指挥中心的信息系统构建和运维，为疫情防控提供最可靠的信息基础设施支撑，并助力了城市应急管理平台的智慧化建设。二是利用联想魔方智慧客服系统，高品质、不间断应对疫情期间爆发的公共服务需求。

据了解，魔方系统是联想依托人工智能、大数据等技术打造的一套智能服务交付解决方案。其不仅打通了Wechat、Web、APP、Hotline等服务通路，可以实现包括图片、语音、表情、文档等多样化沟通，还能够在服务全程采用语义识别技术实时监控客户情绪变化。

此外，在全力保障经济平稳运行方面，联想目前已经向在复工方面存在困难的中小企业，免费开放了Office365商业高级版和联想智慧客服魔方商业专业版使用权限，希望通过提供平台级的在线办公软件，及一键可达的专业客服服务，为这些企业实现在线办公，顺利复工复产提供帮助。

(责编：赵爽、夏晓伦)