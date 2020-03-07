王玮：5G技术在医疗行业的应用得到了很大提升

人民网北京3月7日电 （赵爽）3月6日, 由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’?信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。上海诺基亚贝尔股份有限公司执行副总裁王玮介绍到，诺基亚贝尔作为设备提供商，在助力武汉火神山医院的建设中起到了一定的作用，仅用了一天半的时间就开通了5G基站。
不难看出，5G随着行业应用，包括视频传递的保障、医疗行业的应用，在技术解决方案上，给疫情防控带来了很大的帮助。
“国家5G实验网项目当中，上海诺基亚贝尔承建医疗应用在各个省的医院体现得非常明显，比如远程查房，远程监控，包括对讲的管理，远程医护的保障。” 王玮介绍到。
最后，王玮还提到了一个新的解决方案：红外测试跟踪，“公共场所的监控模式不成熟，必须要有一个AI自动识别和处理的过程，能够做到在整个密集场所，在无接触的情况下实施大范围人员实时监控过程。这个解决方案大范围的应用，可以保证对疫情的基础控制。”
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