谭旻：5G机器人助力复工安全

人民网北京3月7日电 （赵爽）3月6日,由人民网主办的金台圆桌—“人民战‘疫’· 信息通信行业智慧助力”研讨会在线上举行。优必选科技首席产品官谭旻在会议上讲到了两个痛点，第一个痛点是在隔离的期间，怎样助力复工？第二个痛点是一线医护人员承受非常大的压力，如何缓解？

谭旻介绍，基于大规模的人群移动，为了助力复工，提出了基于5G的两个解决方案：

一是在城市的高铁站和高速公路的检查站部署优必选科技的5G机器人，这是第一个基于5G基础上的预警，保护城市以及复工的安全，也提升整个警力的效率。

二是在一些人流密集的场合配合政府，部署和公安部第一研究所联合开发的警用巡检机器人。

“前线医护人员的压力非常大，2月6日优必选成立了一线战‘疫’研究队伍。” 谭旻特别提到，助力医护人员，智能防疫机器人提供了一套解决方案。这个方案中有三个机器人，一是室内测温的机器人，二是室外防疫巡检的机器人，三是做智能服务的医疗机器人，这三个机器人分别在医院的发热门诊以及在前端门诊的门岗负责一线的战“疫”工作。

(责编：赵爽、夏晓伦)